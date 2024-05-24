“انخفاض في أسعار الأضحية لهذا العام 2024” .. طرح رؤوس الماشية في منافذ وزارة الزراعة الاستهلاكية المختلفة

يعتبر انخفاض أسعار الأضاحي بنسبة تصل إلى 20% في أسواق المواشي تطوراً إيجابياً للمواطنين، خاصةً مع الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار اللحوم خلال الفترة السابقة، حيث طرح وزارة التموين نحو 20 ألف رأس ماشية في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع، وذلك من أجل تخفيف الضغط على الأسواق، وتعد اللحوم جزءاً لا يتجزأ من احتفالات عيد الأضحى المبارك ومع ذلك، ينبغي على المستهلكين الاستفادة من هذا الانخفاض في الأسعار عن طريق التسوق بحكمة والبحث عن العروض، ومن خلال تلك المقالة من موقعنا ” البديل” سوف نستعرض أسعار الأضاحي مقارنة بالعام الماضي.

انخفاض أسعار الأضاحي 2024

شهدت أسواق المواشي في مختلف محافظات مصر إقبالاً كبيراً على شراء أضاحي العيد، خاصة بعد انخفاض أسعار المواشي بنسبة تتراوح بين 15% و20% مقارنة بالعام الماضي، وأكدت وزارة الزراعة ورئيس شعبة المصابين، وعدد من كبار تجار المواشي، أن هذا التوقيت هو الأنسب لشراء لحوم الأضاحي قبل عيد الأضحى المبارك، علاوة على ذلك، قامت وزارة الزراعة في مصر ووزارة التموين بطرح عدد من رؤوس الماشية في منافذها الاستهلاكية المختلفة.

لحوم الأضاحي من منافذ وزارة التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية عن التعاقد على 20 ألف رأس ماشية من عدة مناشئ، تمهيداً لضخها في 1500 منفذ ما بين مجمعات استهلاكية، وسيارات متنقلة، وشوادر على مستوى الجمهورية وفي إطار استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص الدولة على توفير السلع الغذائية الأساسية التي تهم شريحة واسعة من المواطنين خلال العيد، خاصة اللحوم بأنواعها، بالإضافة إلى الدواجن المجمدة، وضخها في الأسواق ومنافذ البيع والشوادر وجاء ذلك وفقاً لما نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.