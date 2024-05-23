أسعار الأضاحي في مصر 2024 انخفاض ملحوظ مقارنة بالعام الماضي

يس خالد تاريخ النشر
أسعار الأضاحي في مصر 2024 انخفاض ملحوظ مقارنة بالعام الماضي
أسعار الأضاحي في مصر 2024

نجد أن هذه الفترة ينشغل الكثير من الأشخاص بالبحث عن أسعار الأضاحي في مصر 2024، وهذا البحث قد يأتي بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، واعتاد الكثير على شراء الأضاحي لإحياء السنة والتضحية بتلك التضحية اول أيام العيد، وتوزيع اللحم على الأهلي والجيران والفقراء والمحتاجين، الفترة الماضية كانت أغلب الاسعار غير مستقرة وهذا ما اثار قلق وحيرة الكثير في تحديد التوقيت المناسب لبدء عملية شراء الأضحية، والبعض يبحث عن منافذ وزراء الزراعة لحجز الأضحية وشرائها مذبوحة على التوزيع مباشرةً تختلف الأسعار من مكان إلى مكان وحسب نوعية الأضحية لأن هناك سنن اساسية لاختيار نوعية الذبيحة التي تنطبق عليها الشروط، خلال الفقرات التالية نوضح أن نستعرض لحضراتكم أسعار الأضاحي في مصر 2024.

أسعار الأضاحي في مصر 2024

بدأت عملية شراء الأضاحي تتزايد خلال هذه الفترة والبعض مازال يقوم بالبحث عن الاسعار لذلك نقدمها لحضراتكم والتي تأتي على النحو التالي:.

أسعار الأضاحي في مصر 2024
أسعار الأضاحي في مصر 2024
  • قائم اللحم الجاموسي وصل نحو 150 جنيه.
  • ووصل قائم كيلو اللحم البقري 170 جنيه.
  • كما سجل قائم اللحم الضاني 200 جنيه.وسعر كيلو القائم لحم الأغنام والماعز 220 جنيه.
  • نسبة التراجع عن العام الماضي وصلت نحو 15%.

حقيقة تراجع أسعار الأضاحي في الأسواق 2024

يستقبل المصريين عيد الأضحى المبارك بالفرحة والسعادة ويستعدون لاستقباله منذ فترة طويلة وهذا ما يزيد من اهتمامهم حول معرفة أسعار الأضاحي التي تعتبر جزء كبير من الاحتفال بحلول عيد الأضحى، حيث تداولت أنباء كثيرة حول تراجع سعر الأضاحي عن العام الماضي وجاء هذا نتيجة تراجع سعر الأعلاف بعد الإفراج عن كمية كبيرة مما كشف حسين ابو صدام نقيب الفلاحين أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة نجحت في تراجع وضبط الأسعار في الأسواق، مما وفرت الحكومة الأضاحي بكميات كبيرة في منافذ وزارة الزراعة التي تتوفر بجميع محافظات مصر في عدة أماكن متفرقة يمكن الحجز والشراء من خلالها بأقل أسعار.

إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
يس خالد

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
“هنا فقط بالإسم” رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني القاهرة موقع وزارة التربية والتعليم
إنضم لقناتنا على تيليجرام