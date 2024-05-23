استقبلها الان.. تردد قناة SSC HD 1 الجديد 2024 الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي

تنقل قناة SSC HD1 مباراة الاتحاد وضمك في الدورة 33 في دوري روشن السعودي، وتعتبر مباراة الاتحاد وضمك لها أهمية خاصة لكلا الفريقين، وخاصة بالنسبة لنادي الاتحاد الذي سيعمل جاهداً لا سعاد جماهيره، وتعتبر قناة ssc HD 1 واحدة من القنوات الرياضية التي تقع تحت مجموعة ssc الشهيرة وتُعتبر من أشهر وأفضل القنوات الرياضية المعروفة.
تردد قناة SSC HD 1 الجديد 2024
خصصت القناة الرياضية SSC قناة SSC HD1 لمتابعة أحداث مباراة الاتحاد وضمك، ونعتبر هي القنوات التي ستنقل مباريات دوري روشن السعودي لهذا الموسم، وتعد قنوات SSC المنصة الحصرية لنقل جميع البطولات السعودية والآسيوية في مجال كرة القدم، وبناء على ذلك سوف نقدم لكم تردد القناة كما يلي:
تردد قناة SSC HD 1 الجديد علي نايل سات
- تردد القناة: 12523.
- معدل الترميز : 27500.
- الاستقطاب: رأسي.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة SSC HD 1 الجديد علي عرب سات
- تردد القناة: 12180.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز : 27500.
خطوات ضبط تردد قناة SSC HD 1 الجديد
يمكنك ضبط قناة SSC HD 1 على جهازك الخاص من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولا، ينبغي الذهاب إلى قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم عن بعد.
- القيام بإضافة القمر الصناعي وهو عرب سات.
- إضافة التردد الجديد.
- قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة.
- النقر علي زر البحث الظاهر أمامك.
- انتظر قليلاً حتي تظهر أمامك القناة.
موعد مباراة والاتحاد وضمك
سوف تنقل قناة SSC hd 1 المباراة بين نادي الاتحاد وضمك على ملعب مدينة الملك عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، يوم الخميس المقبل الموافق 23 مايو 2024، تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، وتفتح أبواب المدينة الرياضية في الساعة الخامسة مساءً، يدخل نادي الاتحاد المباراة برصيد 51 نقطة، ويحتل المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، بينما يحتل نادي ضمك المركز العاشر برصيد 40 نقطة، كما تبدأ أسعار تذاكر الدخول من 10 ريالات سعودية.
معلق مباراة الاتحاد وضمك
أعلنت شبكة قنوات SSC معلق مباراة الاتحاد وضمك في الجولة 33 من دوري روشن السعودي على قناة SSC HD1 هو فارس عوض، ومدحت شلبي.