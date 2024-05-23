Link الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

Link الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024، يترقب طلاب وطلبة الشهادة الابتدائية في شتى المحافظات المصرية الإعلان عن نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية بعد أنهى الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن البدء في أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المحافظات وأكدت الصفحة الرسمية للمعاهد أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2024 من خلال الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام …..

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

وقد أكد مصدر مسؤول بقطاع المعاهد الأزهرية أن نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2024 أصبحت متاحة أمام الطلاب وأولياء الأمور على الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف على الإنترنت ، وأكد المصدر إلى أنه لا داعي للذهاب إلى المدارس والتعرض للإزدحام والتكدس خاصة في ظل ارتفاع درجات الخرارة في عدد كبير من محافظات الجمهورية، ويترقب الطلاب الإعلان عن النتائج ، كونها مرحلة مهمة في عمر الطلاب والتي تعد الدفعة الجديدة التي طُيقت عليها المنظومة الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة منذ 6 سنوات ، وبدأ الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي يوم الخميس الموافق 16 مايو وأنتهت الامتحانات في الثلاثاء الموافق 21 من نفس الشهر

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2024