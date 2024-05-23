“ظهرت في الكرخ الاولى والثانية”.. نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024 بالعراق عبر موقع وزارة التربية الالكتروني

حان الآن ظهور نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024 بالكرخ الثانية وسيتم رفع النتائج بعد الانتهاء من تصحيح الاختبارات والمراجعة ورصد الدرجات حيث أعلنت أمس عن هذه النتيجة بالرصافة، ويقوم المسؤلون برفع هذه النتائج فور ظهورها من خلال المواقع المخصصة لإعلان النتائج وهي نتائجنا أو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وهيا بنا نتعرف على كافة التفاصيل حول هذه النتائج وخطوات الاستعلام بها.

نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024

عاش الطلاب وأولياء أمورهم أيامًا مليئة بالقلق والترقب في انتظار موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024 بعد عام طويل بذل فيه الطلاب جهدًا كبيرًا وسط ظروف قاسية، وومع الاستعداد لمرحلة دراسية جديدة، من حق الجميع أن يحتفلوا بما حققوه من نتائج رائعة هذا العام ولتيسير عملية الحصول على النتائج، أتاحت وزارة التربية العراقية رابطًا إلكترونيًا يمكن من خلاله الاستعلام عن النتائج بسهولة.

ومن المقرر أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه المرحلة بالكرخ الثانية في تمام الساعة العاشرة صباحا، ويجدر بنا الإشارة إلى أن نتائج الرصافة ظهرت أمس في نفس الموعد قريبا، ومن المقرر أن تظهر النتائج بالتوالي تبعا لموعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة والرصد التي تمت بكل بدقة ونزاهة وشرف.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024

تم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024 من قبل السيد فلاح محمود القيسي، مدير عام تربية بغداد أنها سوف تعلن عن ظهور نتائج تلك المرحلة بالكرخ الثانية اليوم الخميس الموافق 23 من مايو للعام الحالي في تمام الساعة العاشرة صباحا وقد تم توزيع النتائج على جميع مدراء المدارس الابتدائية لمراجعتها قبل رفعها على المواقع الإلكترونية، حيث ستتاح للطلاب للاستعلام عنها من موقع وزارة التربية العراقية باتباع الخطوات التالية: