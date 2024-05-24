“الرابط من هنا” .. خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت 2024 بكل سهولة | إليك الأسعار بعد الزيادة

في ضوء الزيادة الجديدة التي تم تطبيقها على أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي من قِبَل قطاع الأحوال المدنية في وزارة الداخلية المصرية، ازدادت عمليات البحث عن أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي، وكيفية تجديدها من البيت تسعى وزارة الداخلية المصرية لتسهيل إجراءات تجديد بطاقة الرقم القومي، وتقديم الخدمات بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

استمارات بطاقة الرقم القومي 2024

تم زيادة أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي بمقدار 10 جنيهات لكل فئاتها، وتأتي الأسعار الجديدة كما يلي:

استمارة عاجلة

السعر: 170 جنيهًا

تصدر خلال 24 ساعة.

استمارة مميزة

السعر: 120 جنيهًا

تصدر خلال 3 أيام.

استمارة عادية

السعر: 60 جنيهًا

تصدر خلال 15 يومًا.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت

إليك أهم الخطوات التي يمكنك اتباعها لتجديد الرقم القومي.

التوجه إلى موقع وزارة الداخلية المصرية وإنشاء حساب أو تسجيل الدخول.

إذا كان لديك حساب، قم بتسجيل الدخول.

إذا لم يكن لديك حساب، قم بإنشاء حساب جديد بإدخال البيانات المطلوبة.

اختر خدمة “تجديد بطاقة الرقم القومي” من قائمة الخدمات المتاحة.

أدخل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، مثل الاسم، رقم البطاقة، العنوان، رقم الهاتف، إلخ.

اختر نوع الاستمارة التي ترغب في الحصول عليها (عاجلة، مميزة، عادية).

اختر طريقة الدفع المناسبة لك (بطاقة ائتمان، خدمة فوري ).

اختر طريقة استلام البطاقة، سواء التوصيل إلى المنزل أو الاستلام من مكتب الأحوال المدنية.

أتمم عملية الدفع بناءً على الطريقة التي اخترتها.

بعد إتمام الدفع، سيتم تأكيد الطلب وسيتم إرسال إشعار إلى البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول يحتوي على تفاصيل الطلب.

الأوراق المطلوبة وطريقة متابعة طلبك

إليك أهم الأوراق المطلوبة لمتابعة طلبك من المنزل.