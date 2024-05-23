الان ظهرت..نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 جميع المحافظات برقم الجلوس عبر” نتيجة نت”

نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني فى جميع المحافظات المصرية، للعام الدراسي 2024، حيث تشهدت معدلات البحث الان أعلى نسبة بحث من قبل طلاب، وأولياء الأمور، في جميع محافظات مصر، من أجل معرفة موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023-2024، ومن المقرر أن ينتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني اليوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، وبناءً على ذلك، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الامتحانات خلال الفترة القليلة المقبلة.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى جميع المحافظات 2024:

أكدت وزارة التربية والتعليم المصرية انه سيتم القيام بالإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي فى جميع المحافظات تباعًا، وذلك بحسب كل محافظة ، حيث تم الإعلان الرسمى لنتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة بورسعيد أمس، وجارى الان العمل داخل جميع الكنترولات، فى مديريات التربية والتعليم داخل جميع المحافظات، وذلك حتى يتم الإنتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات والمرجعات النهائية، ثم يتم اعتماد النتيجة من قبل محافظ الاقليم، ويتم رفعها مباشرة، عبر رابط بوابة النتائج للتعليم الأساسي عبر موقع مديريات التربية والتعليم في المحافظات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى العديد من المحافظات فى بداية الاسبوع المقبل.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية جميع المحافظات المصرية:

قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة رابط بوابة التعليم الأساسي عبر موقع البوابة الالكترونية لمديرية التربية والتعليم وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: