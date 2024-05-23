رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 الكرخ الأولى والثانية

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 الكرخ الأولى والثانية، والتي أعلنت عنها وزارة التعليم العراقية تيسيراً على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور ، وأشارت الوزارة خلال بيان رسمي لها على الإنترنت أنه تم الإنتهاء من تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بطلاب السادس الإبتدائي في جميع المحافظات العراقية، وأكدت الوزارة أن المؤشرات الأولية تؤكد ارتفاع نسب النجاح مقارنة بالعام الماضي، وأشارت الوزارة إلى أن الطلاب يمكنهم الإطلاع على النتائج من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية على الإنترنت أو من خلال زيارة موقع نتائجنا وإتباع الخطوات الآتية…..

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 الكرخ الأولى والثانية

وأكد وزير التعليم العراقي على الصفحة الرسمية له على الإنترنت أن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 الكرخ الأولى والثانية، أصبحت متاحة أمام الجميع في شتى المحافظات العراقية مشيداً بالدور الكبير التي قامت به القيادات التعليمية منذ بداية العام الدراسي، كما حرصت الوزارة على متابعة أعمال الامتحانات في جميع اللجان العراقية والحرص على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة حتى يتم التأكد من أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة، وأكدت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج في جميع المدارس العراقية من خلال موقع نتائجنا وموقع وزارة التعليم العرقية .

موقع نتائجنا لاستخراج نتائج السادس الابتدائي 2024