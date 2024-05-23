هل يمتد عقدقانون الإيجار القديم للزوجة والابن؟في حالة وفاة المستأجر 2024

قانون الإيجار القديم في مصر هو أحد القوانين التي أثارت جدلاً واسعًا على مدار السنوات بسبب طبيعة أحكامه وتبعاته على كل من المستأجرين والمالكين وقد طرأت بعض التعديلات عليه مع مرور الوقت، خاصة مع ارتفاع الأسعار وتغير الأوضاع الاقتصادية وإذا توفي الشخص المستأجر بموجب قانون الإيجار القديم، فإن الورثة يمكن أن يكملوا مدة الإيجار وفقًا للقواعد التي كانت سارية عند وفاة المستأجر، مع مراعاة أي تعديلات جديدة تم إدخالها ويبقى من الضروري الاطلاع على أحدث القوانين أو التعديلات التي تصدر عن الجهات المختصة لضمان فهم دقيق للحقوق والواجبات المتعلقة بعقود الإيجار القديم في مصر.

تعديلات قانون الإيجار القديم 2024

أحد أبرز التعديلات التي تمت مناقشتها أو تنفيذها في إطار قانون الإيجار القديم تشمل:

زيادة الإيجارات: تم النظر في زيادة الإيجارات بنسب معينة لتواكب الارتفاع في تكاليف المعيشة والأسعار، ولكن هذه الزيادات غالبًا ما تكون محددة بنسب معينة تحددها القوانين أو اللجان المختصة. تحديد مدة الإيجار: بدلاً من العقود المفتوحة التي كانت شائعة، تم طرح مقترحات لتحديد مدة الإيجار بعقود محددة المدة، تُجدد بشكل دوري أو تنتهي بعد مدة معينة. وراثة عقد الإيجار: كانت واحدة من القضايا المحورية، وهي انتقال عقد الإيجار إلى الورثة بعد وفاة المستأجر الأصلي.

ما يحدث في حالة وفاة المستأجر

فيما يتعلق بما يحدث عند وفاة المستأجر الأصلي بموجب قانون الإيجار القديم، فإن الأحكام تختلف بناءً على التعديلات التي تم إقرارها حديثًا وفيما يلي نظرة عامة على الوضع التقليدي وبعض التعديلات المقترحة أو المطبقة:

الوضع التقليدي:

انتقال عقد الإيجار : في الأحكام الأصلية لقانون الإيجار القديم، كان عقد الإيجار ينتقل إلى الورثة المباشرين للمستأجر (مثل الزوجة أو الأبناء)، بشرط أن يكونوا مقيمين مع المستأجر الأصلي في نفس الشقة بشكل دائم قبل وفاته.

: في الأحكام الأصلية لقانون الإيجار القديم، كان عقد الإيجار ينتقل إلى الورثة المباشرين للمستأجر (مثل الزوجة أو الأبناء)، بشرط أن يكونوا مقيمين مع المستأجر الأصلي في نفس الشقة بشكل دائم قبل وفاته. استمرار الإيجار: كان الورثة يستمرون في دفع نفس القيمة الإيجارية التي كان يدفعها المستأجر الأصلي.

التعديلات الحديثة:

حصر الانتقال : في بعض التعديلات المقترحة أو المطبقة، يتم تحديد الانتقال فقط للزوجة أو الأبناء الذين كانوا يقيمون مع المستأجر بشكل دائم لمدة لا تقل عن سنة قبل وفاته.

: في بعض التعديلات المقترحة أو المطبقة، يتم تحديد الانتقال فقط للزوجة أو الأبناء الذين كانوا يقيمون مع المستأجر بشكل دائم لمدة لا تقل عن سنة قبل وفاته. زيادة الإيجار : بعد وفاة المستأجر الأصلي، قد يتم تعديل الإيجار ليصبح بمقدار يتناسب مع القيم الحالية للإيجارات، وقد تشمل الزيادة نسبًا معينة متفق عليها.

: بعد وفاة المستأجر الأصلي، قد يتم تعديل الإيجار ليصبح بمقدار يتناسب مع القيم الحالية للإيجارات، وقد تشمل الزيادة نسبًا معينة متفق عليها. عقود محددة المدة: بعض التعديلات تقترح أن يكون الانتقال لفترة محددة فقط، ولا ينتقل بشكل دائم للورثة.

فئات يحق لها امتداد عقد الإيجار

لا يمكن تمديد عقد الإيجار القديم إلا لبعض الفئات فقط مثل:

زوجة الشخص .

أحد أبنائه .

أحد والديه.

تمديد العقد للأحفاد.

ولكن بشرط أن تكون هذه الفئات بالفعل كانت مستقرة مع الشخص المستأجر استقرار وإقامة كاملة قبل وفاته.