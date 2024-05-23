اللقاء الأسطوري.. موعد مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي وخطوات حجز التذاكر إلكترونيا

تشهد الجولة الثالثة والثلاثون مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي، حيث يتطلع مشجعو نادي الاتحاد وضمك للمواجهة القادمة المنتظرة، التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الفيصلي الرياضية في جدة، وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2024، وسنقدم لكم، موعد المباراة وخطوات حجز التذاكر إلكترونيًا عبر منصة وي بوك.

موعد مباراة الاتحاد وضمك

تم تعيين موعد مباراة الاتحاد وضمك ضمن الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2024 لتكون يوم الخميس 23 مايو 2024، على استاد الأمير عبد الله الفيصل، ستبدأ المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر، وفي الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

خطوات حجز تذاكر مباراة الاتحاد وضمك إلكترونيا

تُحجز تذاكر مباراة نادي الاتحاد وضمك إلكترونياً من خلال منصة “وي بوك”، وجاءت خطوات حجز التذاكر كما يلي:

في البداية يجب تسجيل الدخول إلى منصة وي بوك.

ثم اضغط على أيقونة الفعاليات، ثم اضغط على أيقونة “مباراة نادي الاتحاد وضمك”.

يجب قراءة الشروط والأحكام المتعلقة بدخول المباراة، ثم النقر على أيقونة “احجز التذاكر”.

من ثم أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم قم بتسجيل الدخول.

بعد ذلك اختيار فئة وعدد التذاكر المطلوبة على خريطة الاستاد.

قم بدفع ثمن التذاكر باستخدام وسائل الدفع المتوفرة على المنصة.

أخيرا، طباعة التذاكر على الهاتف لاستخدامها في الدخول إلى المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك

القنوات التي ستنقل مباراة الاتحاد وضمك في الدورة 33 من دوري روشن السعودي لهذا الموسم هي قنوات SSC الرياضية السعودية، وتُعد قنوات SSC الناقل الحصري لجميع البطولات السعودية والآسيوية في مجال كرة القدم، بناءً على ذلك، خصصت قنوات SSC الرياضية قناة SSC HD1 لمتابعة أحداث مباراة الاتحاد وضمك، كما أسندت مهمة التعليق الصوتي على مباراة الاتحاد وضمك للمعلق فارس عوض.

التشكيل المتوقع لفريق الاتحاد أمام ضمك

التشكيلة المحتملة لفريق الاتحاد في مواجهته أمام ضمك ضمن الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي هي كالتالي:

خط دفاع فريق الاتحاد يتكون من: حسن كادش، فواز الصقور، أحمد حجازي، وسعد آل موسى.

خط الوسط: بهجة الشمراني، نجولو كانتي، مد الله العليان، صالح العمري.

في خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، ورومارينيو.

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

التشكيل المتوقع لفريق ضمك أمام الاتحاد

تشكيلة فريق ضمك لمباراته أمام الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين ضمن الجولة الثالثة والثلاثين هي كالتالي: