ألف مليون مبرووك.. صدرت نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 محافظات العراق

بعد أن تم الانتهاء من امتحانات الصف السادس الدور الأول في محافظي الكرخ الأولى والثانية، بدأت عمليات البحث تزداد بشكل كبير حول نتائج هذه المرحلة الدراسية، بالإضافة إلى أن مديرية هاتان المحافظتي قاموا بالإعلان عن جميع الكشوفات الخاصة بالنتيجة اليوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، بما يسمح لكافة الطلبة والطالبات في معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية داخل دولة العراق.

عرض نتائج السادس الابتدائي دور أول

وبذلت وزارة التربية العراقية، قصارى جهدها في عقد هذه الامتحانات في هدوء ومناخ ملائم أمام جميع المحافظات العراق، بما يسمح لهم بتأدية الامتحانات داخل الدولة، إضافة إلى أنه تم البدء في أعمال التصحيح والمراجعة لجميع أوراق امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول، على أن تم الإعلان عن جميع كشوفات النتائج الخاصة بهذه المرحلة في الساعات القليلة الماضية عبر الموقع الرسمي وموقع نتائجنا.

كيف استخرج كشوفات نتائج السادس الابتدائي

ويمكن الإطلاع على جميع كشوف نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، بعد أن تم الإعلان عنها في الدقائق الماضية من قبل مديرية التربية داخل محافظي الكرخ الثانية والأولى، وفقًا للخطوات التالية:-