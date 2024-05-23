“مهمات GTA 5“ تنفيذ مهمة الوكالة وشراء المباني جاتا آخر تحديث || .. سيميون يتارين

سوف نوضح لكم في السطور التالية خطوات تحميل جاتا الوكالة وهي إحدى تحديثات جاتا، ولعبة جاتا هي واحدة من الألعاب التي تمتلك شهرة كبيرة ويلعبها الكثير من الأشخاص وتدور فكرة اللعبة حول أن اللاعب يقوم بشراء الأسلحة ويبدأ بفعل عدد من جرائم القتل والسرقة وغيرها من السلوكيات الأخرى بالإضافة إلى عمليات الإنقاذ والهدف من هذا هو الحصول على عقد الوكالة.

جاتا الوكالة

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق مهمة جديدة والتي تسمى مهمة الوكالة وفيها يأتي سانتوس ويقوم بتعريف اللاعب على المكان وسوف يعطيه عدد من الأسلحة، بعد ذلك سوف يظهر للاعب خريطة والتي تنقسم إلى 4 أجزاء كل جزء يدل على خاصية من خصائص الوكالة كما أنها تساعد اللاعب أيضا في الوصول إلى العقود الأمنية والمهام النهائية ويجب عليه شراء الكثير من المباني وذلك حتى يصل إلى عقود الوكالة.

بالإضافة إلى أنه في تلك المهمة يتم أيضا إنقاذ القتلى وحماية المرافق ذات قيمة التي تريد العصابة تدميرها وغيرها من المهام الأخرى التي يجب على اللاعب تنفيذها وفي حين التنفيذ بنجاح سوف يمنحك فرانكلين عقد وكالة جديد.

مميزات لعبة جاتا الوكالة

تمتلك لعبة جاتا الوكالة عدد من المميزات وهي: