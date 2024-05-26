“950.000 دينار فوري مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية تُعلن بُشرى سارة عن “رواتب الموظفين“ 2024 عموم محافظات العراق mof.gov.iq

في هوجة غلاء الأسعار التي تعاني منها البلاد أطلقت وزارة المالية رواتب الموظفين 2024 والتي من المقرر أن يتم زيادتها هذا الشهر وذلك من أجل مساعدة جميع المواطنين في الحصول على الاحتياجات الخاصة وتوفير مستوى اقتصادي أفضل، ووفقا لما أوضحته الجهات المعنية أن الزيادة سوف تكون متغيرة من شخص لآخر وهذا يتوقف على مجموعة من المعايير وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

“1.000.000 دينار فوري مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية تُعلن بُشرى سارة عن “رواتب الموظفين“ 2024 عموم محافظات العراق mof.gov.iq /بوش

وزارة المالية رواتب الموظفين 2024

أعلن مجلس الوزراء عن سلم رواتب الموظفين الجديد والذي سوف يشهد زيادة مالية ولكن وفقا لما أوضحه أن هذه الزيادة سوف تكون متغيرة وذلك على حسب الدرجة الوظيفية لدى الموظف بالإضافة إلى الخبرة العملية والمؤهل العلمي وسوف تكون على النحو التالي:

سوف يحصل العاملين في الدرجة العاشرة على راتب قدره 650 ألف دينار.

بينما موظفي الدرجة التاسعة من المقرر أن تكون الرواتب الخاصة بهم هي 727.5 ألف دينار.

سوف يحصل الموظف في الدرجة الثامنة على راتب قدره 950 ألف دينار.

موظفين الدرجة الأولى سوف يتقاضوا راتب مليون و100 ألف دينار.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين

يجب على جميع الموظفين اتباع الخطوات التالية من أجل التعرف على زيادة رواتب الموظفين الجديدة: