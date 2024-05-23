وجبة الرعاية الاجتماعية السابعة ظهرت؟.. وزارة العمل تُعلن خبر هام لمستفيدي الرعاية في العراق

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أكثر البرامج التي عليها بحث كبير في الوقت الحالي، نظرًا لعدم صدور الوجبة السابعة حتى الآن، فضلاً عن أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل قصارى جهدها لكي يتم الإعلان عن كشوف الوجبة الجديدة من الرعاية في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أن هذا البرنامج يعمل على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، ويمكنك الإطلاع على الكشوفات فور صدورها كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

رابط استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية

ويمكنك عند صدور الوجبة السابعة القيام باستخراج جميع الكشوفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية داخل محافظات العراق، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن تقوم بالتوجه إلى منصة مظلتي التي أطلقتها وزارة العمل.

ثم يُرجى تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من المنصة.

القيام باختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

بعدها يتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المستفيد.

الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

وعندها ستتمكن من تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية داخل محافظات العراق.

هل تم صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية؟

وأشارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية داخل دولة العراق، إلى أن أسماء المتقدمين للحصول على الوجبة السابعة مازالت قيد عملية المراجعة التي تتم بدقة عالية من قبل الوزارة، على أن يتم الإعلان عن جميع الكشوفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية خلال الفترة القليلة المقبلة، لكي يتعرف عليها جميع المستفيدين في محافظات دولة العراق.