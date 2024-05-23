شو عملتي يا لولو.. تردد قناة وناسة 2024 على الأقمار الصناعية بجودة هائلة

يعتبر تردد قناة وناسة الجديد، من أكثر الترددات التي عليها بحث كبير في الوقت الحالي، حيث إن القناة لها تردد على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة المتمثلة في النايل سات والعرب سات، بالإضافة إلى أن القناة كذلك تقوم بتقديم محتوى ترفيهي ومتنوع على مدار اليوم دون توقف، وذلك بجودة عالية وإشارة قوية على مدار الساعة دون توقف، ويمكنك التعرف على التردد الجديد الخاص بقناة وناسة دون توقف، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

ما هو تردد قناة وناسة الجديد أطفال؟

وأصبح تقديم المحتوى المميز الترفيهية والتعليمي التي تقدمه قناة وناسة من برامج مميزة ومحتوى لا يُقاوم على مدار الساعة دون ألا يتوقف، وبجودة عالية وإشارة قوية، وفقًا للبيانات التي نصت على النحو التالي:-

القمر الصناعي قناة وناسة الجديد هو النايل سات.

التردد الجديد قناة وناسة هو 11470.

استقطاب قناة وناسة يكون عمودي.

معامل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

استقبال قناة وناسة الجديد 2024 العرب سات

وحتى يُتاح لك القيام بإستقبال قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة التي من بينها العرب سات، لمشاهدة كل ما هو جديد في عالم الأطفال، يُرجى اتباع المعلومات المتمثلة في الأتي:-