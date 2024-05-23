القط والفار المشاكسين فين.. تردد قناة توم وجيري التحديث 2024 لمشاهدة أجمل سلسلة بين القط والفأر

قناة توم وجيري أخذت شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة، وأصبحت هي الرائدة في عالم تقديم كل ما هو جديد وحصري بالأطفال، ما بين تقديمها للأفلام والمسلسلات الكرتونية، والبرامج الترفيهية المميزة، بالإضافة إلى جذبها لملايين المتابعين في العديد من الدول العربية، وتقوم القناة بعرض محتواها على مدار اليوم دون توقف، وبجودة عالية وصورة واضحة دون أن يمل المشاهد من المحتوى المُذاع عبر القناة، ويمكنك التعرف على التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري

لكي تستمتع بتجربة مميزة وأكثر ترفيهية بين أطفالك، فيمكنك تنزيل قناة توم وجيري أطفال الجديد، التي ما زالت هي الرائدة في عالم الطفل، وجاء التردد الجديد للقناة كما يلي:-

القمر الصناعي قناة توم وجيري يكون نايل سات.

التردد الجديد لقناة توم وجيري يكون 12149.

معامل الترميز توم وجيري فهو 27500.

استقطاب قناة توم وجيري يكون أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

نزل تردد توم وجيري أطفال على العرب سات

ولكي تتمكن من مشاهدة العديد من محتوى قناة توم وجيري والقط والفأر التي مازالت هي الرائدة في عالم الأطفال، ما بين تقديمها إلى الأفلام والمسلسلات الكرتونية، بالإضافة إلى البرامج التعليمية والترفيهية المميزة، فعلك اتباع المعلومات المتمثلة في التالي:-