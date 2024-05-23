الآن متاح بالاسم.. جميع نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 بالكرخ دور أول موقع نتائجنا الإلكتروني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالكرخ الثانية عن نتائج السادس الابتدائي للدور الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024 بالاسم صباح اليوم الخميس، وذلك بعد أيام قليلة من انتهاء امتحانات المرحلة الابتدائية للدور الأول يوم السبت الماضي، حيث أنهت لجان التصحيح ورصد الدرجات من أعمالها حتى تكون نتيجة السادس الابتدائي بالكرخ الثانية متاحة للطلاب، وذلك لتمكنهم من استخراج كشوفات pdf الخاصة بهم بالاسم وحسب المدرسة، سواء كان الطالب داخلياً أو خارجياً، بنين أو بنات.

في نبأ تداولته عدة وكالات أنباء ومواقع إلكترونية في العراق، أعلن مدير عام مديرية الكرخ الثانية في بيان مقتضب أن ظهور نتائج السادس الابتدائي سيكون من اليوم الخميس 23 مايو، وسنوفر لكم رابط وخطوات الاستعلام عنها بالاسم والرقم الامتحاني من خلال عدة طرق، بما في ذلك رابط وزارة التربية العراقية.

كما لم يقتصر إعلان نتائج السادس الابتدائي على الرصافة الأولى التي أعلنت رسمياً يوم أمس الأربعاء وباتت متاحة للاستعلام بالاسم، حيث أكدت مديرية التعليم في الكرخ الأولى والثانية اليوم أن نتائج امتحانات السادس الابتدائي ظهرت الآن ويمكنك تحميل النتائج من هنا.

يصعب على البعض استخراج نتائج المرحلة الابتدائية، حيث يتساءل الكثيرون عن كيفية استخراج بيان الدرجات بالاسم إلكترونياً دون عناء الذهاب إلى المدرسة التابعة للطالب، يوفر موقع نتائجنا الإلكتروني التابع لوزارة التربية العراقية إمكانية تنزيل نتائج الطلاب بصيغة pdf من خلال جوجل درايف أو من خلال سيرفر الموقع، يمكنكم تحميل النتائج من (هنا).

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