الان…أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة فى العراق.. استعلم الآن عبر رابط “مظلتي “

المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة والأخيرة من أهم البرنامج التى تعمل على مساعدة المواطنين ذوي الدخل المحدود والفقراء فى جميع المحافظات العراقية، و تشهد جميع محركات البحث جوجل خلال الفترة الأخيرة نسبة بحث عن الأسماء المستفيدة من الرعاية الاجتماعية في العراق، الوجبة الأخيرة لعام 2024، ومع ذلك، لم تقم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بالإعلان عن الرعاية الاجتماعية ، وانتهت عمليات الفرز والتحقق من جميع الطلبات المقدمة، ومن المتوقع أن الإعلان عن الأسماء المقبولة قريبًا قبل عيد الأضحى، مما سيجعل عيد المواطنين عيدين.

رابط تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق:

من المتوقع أن يُعلن قريبًا عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة، من أجل أن يتمكن جميع المستحقين من استلام الدعم بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك 2024، وفقًا للمصادر، هناك ما يقارب 200 ألف أسرة سوف تستفيد من هذه الوجبة الأخيرة، وللاستعلام عن الأسماء المشمولة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. الذهاب إلى موقع منصة “مظلتي” الإلكتروني.

2. النقر على أيقونة هيئة الرعاية الاجتماعية.

3. اختيار خيار “الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

4. تحديد رقم الوجبة.

5. إدخال اسم المحافظة.

6. إدخال البيانات بشكل دقيق.

7. الضغط على زر “استعلام”.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

هناك شروط مهمة للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، والتي من المتوقع أن يتم إعلان النتائج بشأنها في القريب العاجل، تتلخص هذه الشروط فيما يلي:

1. الحصول على الجنسية العراقية.

2. أن يكون عدد أفراد العائلة لا يقل عن أربعة أفراد.

3. أن يكون المتقدم مقيمًا بصفة دائمة في العراق.

4. ألا يكون لدى المتقدم أي أملاك.

5. أن يكون عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا.