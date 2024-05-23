ظهرت رسميًا.. نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول الكرخ 1 و2 وجميع محافظات العراق

نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول الكرخ 1 و2 وجميع محافظات العراق تحتل العديد من محركات البحث، حيث يشهد موقع “نتائجنا” الإلكتروني، ومواقع عرض نتائج السادس الابتدائي لعام 2024 في كافة محافظات العراق، إقبالًا غير مسبوق من قبل الطلاب وأولياء الأمور، يتشارك الجميع في شعور الترقب والقلق، في انتظار معرفة مصير أبنائهم بعد الجهود المضنية التي بذلوها خلال العام الدراسي.

نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول الكرخ 1 و2

يمكن الآن للطلاب الاستعلام عن نتائج الدور الأول للصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات العراقية عبر موقع “نتائجنا”، الموقع الرسمي الذي أتاحته وزارة التربية لتسهيل عملية الوصول إلى النتائج بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الانتقال إلى الإدارات المعنية بهذا الأمر، يمكن الاستعلام عن النتيجة بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

بعد دخولك إلى الموقع، ابحث عن قسم “نتائج الصف السادس الابتدائي” وانقر عليه.

اختر الدور الأول لعام 2024 من بين الخيارات المتاحة.

سيظهر أمامك قائمة بجميع المحافظات العراقية.

قم باختيار محافظة الكرخ الأولى أو الثانية حسب اختيارك.

في حالة إعلان النتائج، ستصبح أيقونة التنزيل مفعلة.

انقر على الأيقونة لتحميل النتيجة بصيغة PDF على جهازك.

بعد ذلك، يمكن استخدام اسم الطالب بالكامل أو رقم المقعد للبحث عن نتيجته.

ستعرض النتيجة بالتفصيل، بما في ذلك درجات كل مادة بالإضافة إلى المجموع الكلي.

نتائج السادس الابتدائي عبر موقع وزارة التربية

بإمكانك الآن الاستعلام عن نتائج طلاب تربية الكرخ الأولى والثانية من خلال موقع وزارة التربية العراقية باتباع الخطوات التالية: