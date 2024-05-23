عالم من المتعة والتشويق.. تردد قناة نتورك بالعربية 2024 على نايل سات قناة الاطفال الاولى

تردد قناة نتورك بالعربية 2024 واحدة من أشهر وأهم ترددات قنوات الأطفال على الساحة الفضائية، تعرض قناة نتورك بالعربية محتوى جديد وحصري ولن تكتفي بكم المحتوى التي تمتلكه ولكنها تسعى للتقدم إلى خطوات كثيرة للأمام، تحظى قناة نتورك بالعربية على إعجاب ملايين الأطفال، حيث اكتسبت القناة ثقة كبيرة من الأباء والأمهات لأنها تعرض محتوى مناسب للأطفال دون أن يشكل خطورة عليهم، تأسست قناة نتورك بالعربية منذ أكثر من 13 عام،

حيث بدأت القناة في الظهور والانتشار على الساحة الفضائية وتوفرت على الكثير من الأجهزة والأقمار الصناعية بتاريخ 10 أكتوبر لعام 2010 وحققت انتشار واسع في جميع دول العالم، وهذا لأنها قناة تقدم المحتوى المخصص للأطفال باللغة العربية وآخر باللغة الإنجليزية لأنها قناة أمريكية، تختار القناة الافضل والانسب للاطفال لعرضه على شاشتها على مدار اليوم واليوم نتعرف معاً على تردد قناة نتورك بالعربية 2024.

تردد قناة نتورك بالعربية 2024

قناة نتورك تعمل بأقوى إشارة على نايل سات وعرب سات، كما أنها مجاني وتعمل على مدار 24 ساعة ويمكن ضبطها على الجهاز بسهولة لكي يستمتع بها الاطفال وقت الفراغ، ويأتي ترددها الأول على النحو التالي:.

التردد: 12226.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة نتورك بالعربية على عرب سات 2024

التردد: 11747

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قائمة برامج قناة نتورك بالعربية

تقدم القناة مجموعة كبيرة من الأفلام الكرتونية والبرامج والرسوم المتحركة المفضلة لدى الكثير من الأطفال، حيث تهتم القناه بعرض محتوى متنوع لكي لا يشعر الأطفال بالملل ومن أهم ما تعرضه القناة