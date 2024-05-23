“تم الرفع”.. لينك استخراج نتائج السادس الابتدائي 2024 الكرخ الاولى والثانية PDF موقع نتائجنا

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور في العراق عن رابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2024، الخاصة بامتحانات الدور الأول في محافظتي الكرخ الأولى والثانية، يأتي هذا البحث بعد أن انتهت وزارة التربية من تصحيح الأوراق الامتحانية ومراجعتها في الكنترولات المختلفة بالمحافظات خلال الأسبوع الماضي، في هذا السياق، سنستعرض معكم كيفية الوصول إلى رابط الاستعلام عن النتائج وطريقة استخراجها عبر موقع “نتائجنا”.

نتائج الصف السادس الابتدائي الكرخ الأولى والثانية عبر موقع نتائجنا

نقدم لكم خطوات استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي لمنطقة الكرخ الأولى لعام 2024 باستخدام الرقم الامتحاني عبر موقع “نتائجنا”، باتباع الخطوات التالية:

افتح متصفح الإنترنت وقم بزيارة موقع نتائجنا.

ستظهر أمامك قائمة بجميع محافظات العراق.

انقر على كلمة “مشاهدة” بجانب محافظة الكرخ الأولى أو الثانية.

انتظر عدة ثوانٍ حتى يتم تحميل ملف النتائج على جهازك.

افتح الملف الذي تم تحميله وابحث عن النتائج باستخدام الرقم الامتحاني الخاص بك.

كما يمكنك تحميل نتيجة الصف السادس الابتدائي عبر قناة “تليجرام” المخصصة لذلك.

نتائج السادس الابتدائي الكرخ الأولى والثانية 2024

يمكنك أيضًا استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية باتباع الخطوات التالية: