فرح أولادك بأغاني طيور الجنه.. تردد قناة طيور الجنه الجديد على القمر الصناعي نايل سات

قناة طيور الجنة هي واحدة من أبرز وأشهر القنوات الفضائية الموجهة للأطفال في العالم العربي، تأسست القناة في عام 2008 على يد خالد مقداد، الذي نجح في تحويلها إلى واحدة من أكثر القنوات تأثيرا في مجال ترفيه وتعليم الأطفال، وتقدم طيور الجنة محتوى تعليمي وترفيهي متميز، يشمل الأناشيد والبرامج التفاعلية والمسرحيات المصورة التي تهدف إلى تنمية القيم والأخلاق الحميدة لدى الأطفال، وتعليمهم أساسيات الدين الإسلامي واللغة العربية بأسلوب مبسط وجذاب، تتنوع مواضيع البرامج بين القصص القرآنية، الأدعية، والتعاليم الأخلاقية، إضافة إلى أغاني الأطفال التي تعزز المفاهيم التعليمية بطرق مبتكرة وممتعة.

مميزات قناة طيور الجنه

تميزت القناة باستخدام أسلوب تصويري مبتكر يشمل الرسوم المتحركة والفيديوهات الحية التي تشارك فيها عائلة مقداد، مما أضفى طابع عائلي محبب زاد من تفاعل الأطفال واهتمامهم بالمحتوى المقدم، كما أن القناة حققت شهرة واسعة وانتشار كبير ليس فقط في الوطن العربي، بل أيضا بين العائلات العربية حول العالم، مما جعلها وسيلة فعالة لربط الأطفال بثقافتهم ولغتهم الأم، وقناة طيور الجنة ليست مجرد قناة ترفيهية، بل هي منصة تعليمية وثقافية تسعى لبناء جيل واع ومثقف من الأطفال عبر محتوى هادف وممتع في نفس الوقت.

تردد قناة طيور الجنه

اليكم التردد الجديد لقناة طيور الجنه على القمر الصناعي نايل