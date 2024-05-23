مبروووك.. الان رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 دور اول العراق جميع المحافظات بالاسم والرقم الامتحاني عبر موقع “نتائجناو ملازمنا “

نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع محافظات العراق، للعام الدراسي 2024، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية مؤخرًا على منصاتها الرسمية عن صدور نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2024، الدور الأول، في بعض المحافظات، وبدأت عملية الإعلان عن النتائج أولاً في محافظة الرصافة، على أن يتم الإعلان عن نتائج باقي المحافظات على مدار الساعات القادمة بشكل تدريجي، وأوضحت الوزارة أن الطلاب والطالبات يمكنهم الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع “ملازمنا – نتائجنا” أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة، التربية العراقية.

نتائج السادس الابتدائي عبر نتائجنا 2024:

هناك طريقة متاحة للطلاب و الطالبات للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع محافظات العراق 2024، وذلك من خلال موقع “ملازمنا” الإلكتروني الرسمي. وتتم عملية الاستعلام وفق الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لـ”ملازمنا“.

التمرير لأسفل الصفحة الرئيسية.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

إذا ظهرت عبارة “تم الإعلان” في محافظة الطالب، فهذا يعني أن نتيجته قد تم الإعلان عنها.

أما إذا ظهرت عبارة “في الانتظار”، فهذا يشير إلى أن عملية التصحيح والرصد لتلك المحافظة لا تزال جارية.

النقر على خيار “تنزيل” لإمكانية البحث عن

نتيجة الطالب باستخدام بياناته مثل الاسم والرقم الامتحاني.

نتائج السادس الابتدائي فى العراق موقع نتائجنا.

هناك طريقة معتمدة للطلاب والطالبات في العراق للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية” نتائجنا “ويتم ذلك وفقًا للخطوات التالية: