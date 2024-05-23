ظهرت رسميا.. نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 في الكرخ الاولى والثانية موقع الوزارة ونتائجنا

أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 في الكرخ الأولى والثانية، سيتم الإعلان الرسمي عن النتائج لباقي المحافظات بعد اعتمادها من قبل وزير التربية، في حال عدم قدرة الطلاب على الوصول إلى نتائجهم، يمكنهم مراجعة مدرستهم الابتدائية أو الحصول عليها عبر موقع “نتائجنا”، وأكد وزير التعليم العراقي على أن نتائج الامتحانات تعود بمنفعة لجميع الطلاب، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة الاستعلام عن النتائج.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول الكرخ

يمكن الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2024 في الكرخ بطرق متعددة، يمكن الوصول إلى النتائج عبر الموقع الرسمي لإدارة التعليم لمحافظة الكرخ أو من خلال موقع “نتائجنا”، يمكن أيضًا انتظار ظهور النتائج في المدرسة التي يدرس بها الطالب، للوصول إلى النتائج، يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لنتائجنا واختيار “نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول”، بعد ذلك، يتعين إدخال رمز التحقق المطلوب والنقر على زر “تسجيل الدخول”، ثم النقر على زر “الاستعلام” أو “البحث” للاطلاع على النتائج.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول

يقوم الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية بنشر نتائج الامتحان الابتدائي السادس في الدور الأول، حيث يمكن للأفراد التحقق من النتيجة باستخدام الرقم الامتحاني والاسم في جميع المحافظات، يمكن الاطلاع على النتيجة عن طريق اتباع الخطوات المحددة.