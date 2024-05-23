ظهرت رسمياً.. نتائج الصف السادس الابتدائي في الكرخ 1 و 2 في العراق.. ألف مبروك النجاح

نود إعلامكم بأن نتائج امتحانات السادس الابتدائي لعام 2024 للكرخ الأولى للدور الأول أصبحت جاهزة، وسنقوم بنشر الرابط الخاص بها قريبا، يمكنكم الحصول على النتائج بشكل مباشر وبالاسم فقط، وذلك لجميع مدارس منطقة الكرخ الأولى. لقد أكمل الطلاب امتحاناتهم التي استمرت أسبوعا كاملا وانتهت يوم الأحد الماضي، ووفقا لما أعلنته مديرية تربية الكرخ الأولى على صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سيتم الكشف عن النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة. في منشورهم، تمنوا لجميع الطلبة التوفيق والنجاح، يذكر أن النتائج سوف تصبح متاحة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا في جميع المدارس التابعة لمناطق الكرخ الأولى والثانية، نرجو من الطلاب وأولياء الأمور متابعة موقع نتائجنا للحصول على النتائج بمجرد صدورها.

رابط نتيجة الكرخ الأولي والثانية

الكثير من الاشخاص بحثو عن رابط استخراج نتيجة الكرخ الأولي والثانية للصف السادس الابتدائي، لذلك اليكم رابط استخراج النتيجة عبر الرابط الرسمي هذا.

طريقة الحصول على نتائج السادس الابتدائي للكرخ 1 و 2، الدور الأول 2024

تعتبر آلية استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2024 في منطقتي الكرخ الأولى والثانية متسقة مع ما تعود عليه الطلاب في السنوات السابقة، يمكن الحصول على النتائج عبر تحميل الملفات بصيغة PDF أو عبر الاستعلام باستخدام الرقم الامتحاني واسم الطالب، ولضمان الحصول على النتائج بسهولة وبدون مشاكل، ينبغي على الطالب اتباع الخطوات التالية: