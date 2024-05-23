قدم الآن.. نظام نور نتائج تسجيل الصف الاول الابتدائي 1445-1446 برقم الهوية بحساب ولي الأمر

نظام نور نتائج تسجيل الصف الاول الابتدائي 1445-1446 تلك هي عملية البحث الرائجة منذ فترة طويلة على جوجل وتحديداً في المملكة العربية السعودية، مع اقتراب انتهاء السنة الدراسي 2024 في السعودية تبدأ وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتائج قبول الطلاب المستجدين من رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي، مما ينشغل الآباء والأمهات بهذا الأمر كثيراً ويريدون أن يحصلون على النتائج والتأكد من قبول أبنائهم في السنة الدراسية الأولى والإطلاع على الموعد المحدد لتقديم المستندات وعدم التأخر عن الموعد منعاً لمواجهة أي عواقب أثناء تقديم مستندات الطالب بالمدرسة،

مازالت عمليات التسجيل تتم بشكل إلكتروني منذ عدة سنوات ماضية، وهذا لأن السعودية من أوائل الدول العربية التي تتبع الأنظمة الحديثة في التربية والتعليم، اليوم ننشر لحضراتكم عبر التقرير التالي من المقال نظام نور نتائج تسجيل الصف الاول الابتدائي 1445-1446.

نظام نور نتائج تسجيل الصف الاول الابتدائي 1445-1446

يتم رفع نتائج قبول الطلاب في المدارس السعودية رياض الأطفال واولى ابتدائي عليكم الضغط على هذا الرابط نظام نور. ثم إدخال رقم الهوية. رمز التحقق المرئي. النقر على تسجيل دخول. اختر نتائج قبول الطلاب المستجدين. إضافة رقم الهوية. ثم النقر على استعلام.

موعد إعلان نتائج التسجيل للطلاب المستجدين

انطلقت عملية التسجيل في 25 من مارس الماضي 2024 وحددت وزارة التربية والتعليم فترة التسجيل كي تنتهي في يوم الخميس الموافق 2 من مايو الجاري 2024، ولذلك يسعى الآباء والأمهات خلال هذه الفترة لمعرفة نتائج التقديم لمرحلة رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي لاختيار المدارس المفضلة، وحسب تصريحات وزارة التربية والتعليم أن التسجيل يتم عبر الانترنت ويتم طباعة الاستمارة عند التقديم وبعد ظهور النتائج من أجل تقديمها لإدارة المدرسة التي يتم قبول الطالب بها، وخلال الأيام القليلة القادمة وقبل انتهاء شهر مايو الجاري 2024 يتم الإعلان عن نتائج قبول مرحلة رياض الأطفال والطلاب المستجدين في السنة الدراسية الأولى.