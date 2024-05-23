pdf.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الاخيرة 2024 عموم المحافظات العراقية

يحاول المواطنين طوال الوقت الوصول إلى أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الاخيرة 2024 ويتساءلون حول الكشوفات الجديدة، وهل الفترة القادمة سوف يتم الكشف عن النتائج ويحصل المتقدمين على كامل المستحقات المتأخرة من الدفعة السابعة والأخيرة، يعيش المواطنين حالة من اللهفة والانتظار لحين الإعلان عن البيان الرسمي الجديد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تكشف فيه عدد المشمولين لهذه الدفعة ومواعيد الصرف،

كما يرغب البعض تحري الدقة من الأخبار المتداولة، لأن هناك بعض الصفحات تقوم بنشر أخبار بأن الدفعة السابعة تشمل نحو 70 ألف مستفيد وأن ترتفع قيمة المستحقات عن الدفعات السابقة نتيجة تأخرها، وكل ما نود أن نخبركم به هو أن عدد المشمولين يكون حقاً 70 ألف ولكن لا أحد يعلن حتى هذه اللحظة عن قيمة المستحقات وهذا ما تكشف عنه هيئة الحماية الاجتماعية، للمزيد من التفاصيل حول أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الاخيرة 2024 ترقبوا معنا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الاخيرة 2024

تظهر كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية عموم العراق قريباً جداً بناءاً على التصريحات الأخيرة للدكتور أحمد خلف السومري رئيس الحماية الاجتماعية وتصريحات الدكتور أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وما هي إلا عملية وقت وتصدر النتائج بشكل كامل ويتم تحديد عدد المشمولين من الرجال والنساء على مستوى العراق، وعند إعلان الكشوفات سوف تقوم الوزارة بوضع المبالغ المستحقة في الحسابات ولذلك يجب أن تكون البطاقة الوطنية بحالة سارية لضمان الحصول على المستحقات في موعدها دون أي تأجيل.

خطوات استعلام اسماء المشمولين بالدفعة السابعة