هام وعاجل.. نتائج السادس الابتدائي الكرخ الاول والثاني العراق 2024 الدور الاول عبر موقع نتائجنا

يس خالد تاريخ النشر
هام وعاجل.. نتائج السادس الابتدائي الكرخ الاول والثاني العراق 2024 الدور الاول عبر موقع نتائجنا
نتائج السادس الابتدائي الكرخ الاول والثاني العراق 2024

بحث كبير للغاية على محركات جوجل الرسمي وعلى مختلف مواقع التواصل عن نتائج السادس الابتدائي الكرخ الاول والثاني العراق 2024 المقرر أن يتم صدورها في غضون ساعات قليلة، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن انتهاء أعمال التصحيح لامتحانات السادس الابتدائي في الكرخ الاول والثاني، وتعتبر المرخ من المحافظات الثانية التي تظهر بها النتائج ويكون للطلاب فرصة كبيرة في معرفة نتائجهم مبكراً كي تطمئن قلوبهم ويشعرون بالسعادة،

هذا العام هناك تطور ملحوظ في إجراء التصحيح وأكبر دليل هو ظهور النتائج في المحافظات بشكل مبكر للغاية على الرغم بأن الامتحانات لن يمر على الانتهاء منها سوى عدة أيام، ومن المتوقع أن تكون نسبة النجاح مرتفع عن الأعوام الدراسية الماضية، خلال التقرير التالي نتعرف معاً على نتائج السادس الابتدائي الكرخ الاول والثاني العراق 2024.

نتائج السادس الابتدائي الكرخ الاول والثاني العراق 2024

نسب تسجيل حضور امتحانات السادس الابتدائي الدور الاول الكرخ الاول والثاني كانت مرتفعة عن السنة الدراسية الماضية، وكانت فترة الامتحانات أكثر هدوء وانتظام داخل اللجان المدرسية، وأكدت الوزارة أنها لم ترصد أي حالة من الغش نتيجة لوضع الضوابط الأمنية المشددة واختيار نخبة من أهم المراقبين، بدأت عمليات التصحيح ورصد الدرجات بعد انتهاء كل مادة يؤديها الطلاب ولذلك لم تتأخر الكرخ الاول والثاني في الاعلان عن اعتماد النتائج وتوفرها إلكترونياً وأخيراً بعد قليل يتم اعتماد النتائج ورفعه pdf.

نتائج السادس الابتدائي الكرخ الاول والثاني العراق 2024
نتائج السادس الابتدائي الكرخ الاول والثاني العراق 2024

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الكرخ الاول والثاني

تجدون النتائج بنظام pdf يتم تحميلها من الجهة التعليمية المختصة بعد الإعلان عنها بنحو 15 دقيقة فقط و للتعرف على النتائج يرجى اتباع ما يلي:

  1. أولاً الضغط على هذا الرابط موقع نتائجنا.
  2. ثم اختيار نتائج السادس الابتدائي الدور الاول.
  3. اختر المحافظة.
  4. إدراج الرقم الامتحاني للطالب.
  5. ثم النقر على تنزيل.
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يس خالد

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ظهرت رسمياً الكرخ 1-2… رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 عموم العراق عبر موقع نتائجنا
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