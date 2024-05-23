سلي طفلك.. حمل الآن تردد قناة طيور الجنة للأطفال الجديد 2024 واستمتع بأجمل برامج للأطفال

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من القنوات الفضائية العربية الموجهة للأطفال والتي تهدف إلى تقديم برامج تربوية وترفيهية ذات جودة عالية، تبث القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأناشيد التي تعتني بتنمية قدرات الأطفال وتثقيفهم بطريقة تفاعلية ومسلّية، يتابع العديد من الأطفال وأولياء الأمور قناة طيور الجنة بانتظام للاستفادة من المحتوى المتميز الذي تقدمه والذي يساهم في تنمية شخصية الطفل بشكل إيجابي، وإليكم تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة طيور الجنة

في مرحلة الطفولة، يتطور الإنسان على جميع الأصعدة الجسمية، العقلية، والعاطفية، الأطفال في هذه المرحلة عادة ما يكونون عرضة للتأثيرات الخارجية، خاصة من خلال القنوات التلفزيونية، لذلك يحرص أولياء الأمور على تشجيع أطفالهم على مشاهدة قناة طيور الجنة لتعزيز القيم الإيجابية، يمكن متابعة القناة على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة : 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

كما مكنك ضبط قناة طيور الجنة على القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: العرب سات.

تردد القناة : 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

آلية ضبط تردد طيور الجنة

يمكن ضبط تردد قناة طيور الجنة من خلال اتباع الخطوات التالية: