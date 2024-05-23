عاجل.. رسميا صدور نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2024 في منطقتي الكرخ الأولى والثانية

تم الإعلان عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول لعام 2024 في الكرخ الأولى والثانية، حيث أظهرت النتائج تفوقًا ملحوظًا للطلاب في جميع أنحاء البلاد، بلغت نسبة النجاح نسبة عالية تجاوزت التوقعات، مما شكل مصدر فخر للطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، تأتي هذه النتائج كمكافأة للجهود الجادة التي بذلها الطلاب طوال العام الدراسي، وتعكس جودة التعليم والإرشاد التي يتلقونها، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة الاستعلام عن النتيجة.

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2024

بعد انتهاء امتحانات الدور الأول، أكدت وزارة التربية على اعتماد ظهور نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي في صيغة PDF في مديريات تربية الرصافة الأولى، حيث تم نشرها أمس واليوم، وأعلنت أيضًا عن نتائج الصف السادس الابتدائي في الكرخ، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عن طريق زيارة موقع وزارة التربية الرسمي، بالإضافة إلى صفحتها الرسمية على فيس بوك وتلجرام.

الاستعلام عن نتائج سادس ابتدائي تعليم الكرخ

يمكن الاطلاع عن نتائج امتحان السادس الابتدائي 2024 في الكرخ من خلال موقع إدارة التعليم التابعة للمحافظة، أو من خلال موقع نتائجنا، يمكن أيضًا الانتظار لظهور النتيجة في المدرسة، وأكد الوزير أن النتائج ستكون مفرحة للجميع، للحصول على نتائج امتحان السادس الابتدائي في العراق، يجب زيارة موقع نتائجنا واختيار “نتائج الصف السادس”، ثم إدخال رمز التحقق المطلوب والنقر على “تسجيل الدخول”، أخيرًا، يجب النقر على “الاستعلام” للحصول على النتائج، وبينت الوزارة أن الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي لباقي المحافظات سيأتي تبعا.