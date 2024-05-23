تحديد أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية استعلم الآن رسميًا عبر المنصة الحكومية

إليك تفاصيل أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية حيث أن في ظل الانتظار الطويل والمستمر، يعيش كل مواطن عراقي حالة من الترقب والقلق، ينتظر بفارغ الصبر إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة لعام 2024، إن تأخر تلك المستحقات المالية عن موعدها المحدد أضاف بعبء ثقيل من القلق والتوتر على كاهل العديد من الأسر في العراق، حيث يعتمد الكثيرون على هذه الدعم لتأمين حياة كريمة لأنفسهم وأسرهم.

أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية

في ظل هذا الوضع، يتحول الأمل للوصول إلى المعلومات المطلوبة إلى منصة “مظلتي” الإلكترونية، التي أنشأتها وزارة العمل في العراق كوسيلة رسمية لتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين، تعتبر “مظلتي” بمثابة نافذة رئيسية للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية للتواصل مع الجهات المعنية والحصول على المساعدات اللازمة، من خلال هذه المنصة، يمكن للمواطنين الاطلاع على الكشوفات والقوائم التي تحتوي على أسماء المشمولين بالدعم الاجتماعي، وذلك بكل سهولة ويسر.

منصة مظلتي

تعد منصة “مظلتي” تقنية مبتكرة ومفيدة، حيث تسهل على المستفيدين الوصول إلى المعلومات والخدمات بشكل سريع وفعال، دون الحاجة إلى الانتظار في الطوابير أو الاتصالات الهاتفية الطويلة، كما توفر المنصة مزايا إضافية مثل الراحة والسهولة في التنقل بين الخدمات المختلفة والاستفادة منها بشكل شامل.

طرق الحصول على أسماء المشمولين

الدخول إلى منصة “مظلتي“.

تسجيل البيانات الشخصية، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية وتحديد رقم الوجبة المراد الاطلاع عليها.

اختيار المحافظة التي يسكن فيها المستفيد.

تحميل الكشوفة التي تحتوي على الأسماء المستفيدة.

شروط استحقاق الدعم

يجب أن يكون المتقدم محدود الدخل. يتطلب الدعم الجنسية العراقية. يجب أن يكون المتقدم مقيم في العراق. لا يتم قبول طلبات الأشخاص الذين يحملون وظائف أو يمتلكون أعمال توفر دخل ثابت.

باستمرارية هذه الخطوات والإجراءات، وبغد معرفتك أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية يأمل المواطنون في الوصول إلى الدعم الذي يحتاجون إليه لتخفيف العبء المالي عن أكتافهم، وتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.