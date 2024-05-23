“تغير جديد في السعر” كم سعر الذهب في الجزائر اليوم في محلات الصاغة للجديد والمستعمل

يعتبر سعر الذهب في الجزائر اليوم أحد المؤشرات الرئيسية للاقتصاد، حيث يلعب دورًا هامًا في تحديد القيمة النقدية والاستثمارية للعملة، يتأثر سعر الذهب في الجزائر بالعديد من العوامل مثل الطلب والعرض العالمي، والتضخم، والتقلبات السياسية والاقتصادية، يتم تحديث أسعار الذهب بانتظام ويمكن العثور عليها في الصحف المحلية والمواقع الاقتصادية على الإنترنت، تعتبر الاستثمارات في الذهب خيارًا شائعًا بين الناس في الجزائر كونها واحدة من أكثر المعادن قيمة واستقرارًا في السوق العالمية، ونبين لكم عبر الأسطر التالية أسعار الذهب باليوم في الجزائر.

سعر الذهب في الجزائر اليوم

شهد اليوم الخميس 23 مايو ارتفاع في أسعار الذهب في الجزائر، حيث سجلت أسعار الذهب في الجزائر اليوم التالي:

الذهب عيار 24 متوفر بسعر 10,274 دينار جزائري أو ما يعادل 77 دولار أمريكي.

عيار 22: السعر بالدينار الجزائري هو 9,418 دينار، والسعر بالدولار الأمريكي هو 70 دولار.

السعر بالدينار الجزائري للعيار 21 هو 8,990 دينار ، بينما السعر بالدولار الأمريكي هو 67 دولار.

عيار 18 السعر في الدينار الجزائري 7,705 دينار والسعر في الدولار الأمريكي 57 دولار.

عيار 14 السعر بالعملة الجزائرية: 5,993 دينار، والسعر بالدولار الأمريكي: 44 دولار.

سعر الذهب المستعمل في الجزائر واد كنيس

يتغير سعر الذهب المستعمل بناءً على مكان الصاغة، حيث يتم احتساب نسبة معينة على سعر الذهب المستعمل من قبل كل بائع، سواء كانت إضافة أو خصم عند بيعه أو شرائه، ويتم تحديد السعر بناءً على ذلك، كما أن سعر الذهب المستعمل قد بلغ اليوم التالي: