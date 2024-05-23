استعلم عن نتيجتك من هنا epedu.gov.iq.. خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي 2024 بجميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

حاليًا، تعلن وزارة التربية العراقية عن نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي 2024 في جميع المحافظات، تم الإعلان بشكل رسمي عن ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2024، حيث بدأت المحافظات في الظهور بدايةً من محافظة الرصافة الأولى في العراق، ومن المتوقع أن تظهر النتائج في بقية المحافظات العراقية خلال الساعات القادمة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي 2024:

زيارة الرابط الرسمي لوزارة التربية العراقية.

ثم يتم تحديد قسم “نتائج المرحلة الابتدائية”.

النقر على المحافظة التي تنتمي إليها.

ثن يتم البدء في الضغط على مربع التنزيل.

الانتظار حتى يتم تحميل فولدر النتيجة.

بعد ذلك، فتح الملف والبحث عن مدرستك.

ثم يتم استخراج نتيجتك من كشوفات نتائج مدرستك.

خطوات الاعتراض على نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

بدأ الطلبة والطالبات في العراق الاستعداد لعرض نتائج الفصل الدراسي الثاني، وتقديم طلبات الاعتراض على نتائج السادس الابتدائي يعتبر جزءاً من هذه العملية، يمكن للطلبة الراغبين في التأكد من درجاتهم والاعتراض على النتائج أن يتقدموا بطلب الاعتراض، حيث يجب دفع الرسوم المطلوبة وتحديد موعد لمراجعة طلب الاعتراض.

بعد إعلان نتائج السادس الابتدائي، يحق للطلبة تقديم طلبات الاعتراض على نتائج المواد الدراسية مثل اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، وغيرها من المواد الأخرى، تحدد الوزارة مدة محددة لتقديم طلبات الاعتراض، وبعد انتهاء هذه المدة لن يتمكن الشخص من تقديم أي طلب اعتراض على النتائج.