تعرض اليوم…  استقبل  قناة الفجر الجزائرية 2024 لمتابعة أحداث مسلسل المؤسس عثمان “الحلقة 161”

الحلقة رقم 161 من مسلسل المؤسس عثمان، عبر تردد قناة الفجر الجزائرية 2024، حيث يتابع الآلاف من المواطنين داخل وخارج الوطن العربي قصة المسلسل التركي الشهير قيامة عثمان بن أرطغرل، والذى يتناول سيرة حياة السلطان عثمان، مؤسس الدولة العثمانية، ويركز على تحدياته في توحيد القبائل، وبناء الإمبراطورية العثمانية، ولقي المسلسل رواجًا كبيرًا في تركيا والعالم العربي، كما تم بثه في العديد من البلدان الأخرى مثل باكستان والهند وماليزيا وأصبح من أكثر المسلسلات التركية انتشارًا في الخارج، و حاز المسلسل على العديد من الجوائز والإشادات، منها جائزة “أفضل مسلسل تاريخي” في مهرجان دبي للتلفزيون.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 161:

يتم بث المسلسل على العديد من القنوات التركية والعربية، ويمكن مشاهدته أيضًا عبر منصات البث الإلكتروني كنتفليكس وشاهد، موعد عرض الحلقة 161 من مسلسل “قيامة عثمان” على القنوات التالية:

على قناة ATV التركية: تعرض الحلقة 161 يوم الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت جمهورية مصر والمملكة السعودية.

على قناة الفجر الجزائرية: تعرض الحلقة 161 يوم الخميس في تمام الساعة 11 مساءً.

على قناة مصر أم الدنيا والصعايدة: تعرض الحلقة 161 يوم الخميس في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة مسلسل عثمان:

تردد الفجر الجزائرية: 12034

المعدل الاستقطاب: عمودي.

المعدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات:

تردد الفجر: 11034

المعدل الاستقطاب: عمودي.

المعدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان: