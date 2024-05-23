وحش الطريق.. مواصفات سيارة فورتشنر 204 لمحبي السيارات

تعتبر سيارة فورتشنر 2024 من تويوتا واحدة من أشهر سيارات الدفع الرباعي في السوق السعودي، حيث تجمع بين القوة والرحابة والراحة والأمان، كما تم تصميم هذه السيارة لتلبية احتياجات العائلات الكبيرة التي تبحث عن سيارة متعددة الاستخدامات تناسب كافة الظروف والطرقات، بالإضافة إلى عدد كبير من الركاب، لذلك في هذا المقال سنتعرف على سعر سيارة فورتشنر 2024 في السعودية، وأبرز ومواصفاتها.
مواصفات سيارة فورتشنر 2024
من خلال الفقرة السابقة تعرفنا على سعر سيارة فورتشنر 2024، سوف نتناول من خلال هذه الفقرة أبرز وأهم مواصفات سيارة فورتشنر 2024 التي تجعلها حديث الجميع بس المملكة السعودية منذ توفرها في الأسواق، والمواصفات كالتالي:
- تتميز سيارة فورتشنر 2024 بتصميم جديد وعصري، يضفي عليها مظهرًا رياضيًا وأنيقًا.
- تحتوي السيارة على مصابيح أمامية وخلفية LED، وشبكة أمامية كبيرة، ومرايا جانبية قابلة للطي، ومقابض أبواب مطلية بالكروم، وجنوط ألمنيوم مقاس 18 بوصة.
- كما تتوفر السيارة بعدة خيارات من الألوان، مثل الأسود والأبيض والفضي والرمادي والأزرق والبني.
- في الجزء الداخلي توفر سيارة فورتشنر 2024 مساحة واسعة ومريحة لسبعة ركاب، مع مقاعد جلدية ومكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المنطقة ونظام صوتي متطور.
- تحتوي السيارة أيضًا على شاشة لمس مقاس 8 بوصات تدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، وعدة منافذ USB ومقبس 12 فولت، ونظام ملاحة وكاميرا خلفية وحساسات ركن.
- كما تضمن السيارة سلامة الركاب بواسطة نظام الفرامل المانع للانغلاق ونظام التحكم في الثبات والجر، ونظام الوسائد الهوائية ونظام الإنذار.
- فيما يتعلق بالأداء، تتوفر سيارة فورتشنر 2024 بخيارين من المحركات الأول محرك بنزين سعة 2.7 لتر بقوة 164 حصان وعزم 245 نيوتن متر، والثاني محرك ديزل سعة 2.8 لتر بقوة 201 حصان وعزم 500 نيوتن متر.
- يتصل المحركان بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، ويمكن اختيار نظام الدفع الخلفي أو الرباعي.
- تتمتع السيارة بقدرة عالية على التسارع والتحمل والتخطي للعقبات، مع استهلاك معقول للوقود.