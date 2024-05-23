وحش الطريق.. مواصفات سيارة فورتشنر 204 لمحبي السيارات

تعتبر سيارة فورتشنر 2024 من تويوتا واحدة من أشهر سيارات الدفع الرباعي في السوق السعودي، حيث تجمع بين القوة والرحابة والراحة والأمان، كما تم تصميم هذه السيارة لتلبية احتياجات العائلات الكبيرة التي تبحث عن سيارة متعددة الاستخدامات تناسب كافة الظروف والطرقات، بالإضافة إلى عدد كبير من الركاب، لذلك في هذا المقال سنتعرف على سعر سيارة فورتشنر 2024 في السعودية، وأبرز ومواصفاتها.

مواصفات سيارة فورتشنر 2024

من خلال الفقرة السابقة تعرفنا على سعر سيارة فورتشنر 2024، سوف نتناول من خلال هذه الفقرة أبرز وأهم مواصفات سيارة فورتشنر 2024 التي تجعلها حديث الجميع بس المملكة السعودية منذ توفرها في الأسواق، والمواصفات كالتالي: