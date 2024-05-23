ما شروط التسجيل في برنامج طاقات للباحثين عن عمل 1446؟

برنامج طاقات هو برنامج يسعى للربط بين الباحثين عن عمل وبين شركات ومنشآت القطاع الخاص، وهو يستهدف على وجه الخصوص مواطني المملكة العربية السعودية، ويتم فيه عرض فرص التوظيف المتوفرة للباحثين عن عمل، كما يقدم برنامج طاقات فرصا تدريبية وتأهيلية مناسبة لاحتياجات سوق العمل؛ وذلك بهدف توفير الكفاءات المناسبة لسوق العمل، وسنتحدث في السطور الآتية عن التسجيل في برنامج طاقات وعن كيفية التسجيل في البرنامج.

شروط برنامج طاقات

لبرنامج طاقات العديد من الشروط نذكرها في السطور الآتية:

يشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

يشترط في المتقدم أن لا يقل عمره عن 18 سنة وأن لايزيد عمره عن 60 سنة.

أن لا يكون المتقدم يعمل بالفعل في عمل حكومي أو خاص أو صاحب عمل أو متقاعد من عمل حكومي أو خاص.

يشترط أن يكون المتقدم مسجل في نظام التأمينات الإجتماعية لنفس المنشأة المحددة.

أن لايكون المتقدم مازال طالباً.

عدم التسجيل في أي منشأة أخرى في التأمينات الإجتماعية أثناء فترة تلقي الدعم من البرنامج.

يشترط في المتقدم عدم تجاوز مدة الدعم المسموحة وهي 24 شهرا.

يشترط في المتقدم التسجيل في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).

التسجيل في برنامج طاقات

يوفر البرنامج للخرجين العديد من المزايا، ولكي يتم التسجيل يجب اتباع الخطوات الآتية: