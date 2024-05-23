بالرقم الامتحاني pdf كشوفات نتائج السادس ابتدائي 2024 بغداد الكرخ الاولى والثانية ظهرت Drive عبر موقع نتائجنا رسميًا الف مبروككككك للناجحين

محور تساؤل الأسر في بغداد والعراق هو نتائج الصف السادس الابتدائي، ولهذا نتولى أمر توضيح جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر و كيفية الإستعلام عن نتائج السادس ابتدائي بغداد في سطور هذه المقالة، ولكن بدايةً نعلمكم بإتاحة نتائج طلاب محافظة الرصافة 1 على موقع نتائجنا، ولهذا بإمكانكم الدخول إلى المنصة وتنزيل النتائج، وبالنسبة إلى باقي محافظات العراق بغداد وصلاح الدين والبصرة والسليمانية والباقين فإنهم قيد الظهور، فقط محافظة الكرخ الاولى والكرخ الثانية سوف يتم ظهور نتائج طلابهم للصف السادس الابتدائي الدور الأول في صباح يوم الخميس 23 مايو.

نتائج السادس ابتدائي بغداد

قد تزايد البحث عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2024 لطلاب محافظات العراق وذلك بعد انتهائهم من أداء الاختبارات، لذا فأوضحت الوزارة أنها تعمل على مدار اليوم من أجل الانتهاء من كافة الأعمال داخل الكنترول وتجميع الدرجات من أجل إعلان النتائج، كما أنها تنصح أولياء الأمور والطلاب بالاطمئنان فلا داعي إلى الخوف والقلق وذلك لأن نتائج محافظة الرصافة 1 والتي تم الإعلان عنها كانت مطمئنة بشكل كبير، وأشارت الوزارة إلى إتاحة وتواجد الدرجات عبر منصة الوزارة الرسمية.

ونعلمكم ايضا بتواجد النتائج على موقع نتائجنا، كما نصحت الوزارة بضرورة متابعة الموقع من الصباح حتى تحصل على النتائج فور الإعلان عنها، حيث أن أن محافظة الكرخ الأولى سوف يتم الإعلان عن نتائجها صباح اليوم الخميس، و محافظة الكرخ الثانية سوف يتم الإعلان عن نتائج طلابها صباح يوم الخميس والموافق الـ 23 من شهر مايو.

طريقة الإستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي على منصة وزارة التربية العراقية

أوضحت الوزارة كيفية الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول لعام 2024 من خلال موقعها الرسمي الإلكتروني، موضحة عدة خطوات من الضروري اتباعها بشكل صحيح حتى تتمكن من الحصول على النتيجة الخاصة بك، وإليك الخطوات: