“أهم العطلات الرسمية”.. متى عطلة عيد الأضحى المبارك 2024 في السعودية ومصر

يحتفل المسلمون حول العالم بمناسبة “عيد الأضحى المبارك”، الذي يأتي في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وفقًا للتقويم الهجري، وهو ثاني الأعياد الإسلامية بعد عيد الفطر، تُمنح في هذه المناسبة إجازة رسمية تستمر لعدة أيام، مما يتيح للمسلمين فرصة إحياء الشعائر الدينية وأداء “مناسك الحج” بمكة المكرمة لمن يستطيع ذلك، سنوضح في هذا المقال تفاصيل عطلة عيد الأضحى المبارك 2025 ومدة الإجازات المقررة.

موعد عطلة عيد الأضحى المبارك

وفقاً لما أعلنه معهد البحوث الفلكية، فقد صدرت عدة تصريحات مهمة تتعلق بتحديد موعد عطلة عيد الأضحى، ومنها:

سيوافق “عيد الأضحى” يوم الأحد.

تاريخ العيد سيكون في السادس عشر من شهر يونيو لعام 2024، الموافق لليوم العاشر من ذي الحجة لعام 1445 هـ في مصر.

هذا الموعد متزامن أيضاً في المملكة وجميع الدول الإسلامية.

وسيستمر العيد أربعة أيام، وهي فترة ممتازة يغتنمها المسلمون لزيارة الأهل والأصدقاء.

إجازة عيد الأضحى بالمملكة العربية السعودية

تقرر أن تبدأ “إجازة عيد الأضحى” للجهات الحكومية في المملكة المشمولة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في “الخدمة المدنية”، على النحو التالي:

تبدأ “الإجازة” يوم الثلاثاء الموافق الخامس من ذي الحجة 1445هـ.

يعود الموظفون لمزاولة أعمالهم مرة أخرى يوم الأحد الموافق السابع عشر من الشهر ذاته، حيث يستأنف العمل في القطاعات الحكومية ذات الأنظمة الإدارية المستقلة.

وقد أعلنت أن العطلة الرسمية لعيد الأضحى ستبدأ في نهاية يوم 13 يونيو، وتستأنف الأعمال يوم 23 يونيو، ولم يتم بعد الإعلان عن موعد بدء العطلة للقطاع الخاص.

جدول العطلات الرسمية في مصر

بالإضافة إلى ذلك، تبقى في العام الحالي 2024 عدة إجازات رسمية داخل جمهورية مصر العربية، ومن بينها عطلة عيد الأضحى، وهي كالتالي: