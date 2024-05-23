الآن ظهرت…نتائج السادس الابتدائي الرصافة الثانية والثالثة 2024 الدور الأول  العراق عبر موقع “نتائجنا” 

نتائج الصف السادس الابتدائي في محافظة الرصافة الثانية 2024، حيث قامت وزارة التربية العراقية امس الأربعاء الموافق 22 مايو، بإعلان نتائج الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني داخل محافظة الرصافة الأولى للدور الأول لعام 2024، وتستع اليوم ، الخميس مديريات التربية العامة في محافظتي الرصافة الثانية والثالثة لإعلان واعتماد نتائج امتحانات الدور الأول لطلاب الصف السادس الابتدائي، وذلك وفقًا لتصريحات المسؤولين في تلك المديريات، سيتم نشر النتائج إلكترونيًا عبر المواقع الرسمية التابعة لوزارة التربية العراقية، كما أكدت مديريتا تربية الرصافة الثانية والثالثة أن النتائج ستُعلن رسميًا عبر الموقع الإلكتروني المتخصص “نتائجنا “.

نتائج السادس الابتدائي الرصافة الثانية والثالثة 2024:

تعتبر محافظة الرصافة الثانية والثالثة من أكبر المحافظات العراقية من حيث عدد طلاب الصف السادس الابتدائي، ولذلك، هناك اهتمام كبير من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية ووسائل الإعلام العراقية من أجل إعلان نتائج السادس الابتدائي في هاتين المحافظتين، وأعلنت وزارة التربية العراقية أن إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول 2024 سيكون لا مركزيًا، فكل محافظة ستقوم بإعلان النتائج الخاصة بها بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق في درجات طلابها، وليس في توقيت واحد لجميع المحافظات.

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي الرصافة الثانية والثالثة:

لتسهيل عملية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول 2024 على تلاميذ محافظتي الرصافة الثانية والثالثة وأولياء أمورهم، أعلنت المديريات العامة للتربية في هاتين المحافظتين أنه سيتم رفع النتائج إلكترونيًا خلال الساعات القليلة القادمة،وللاستعلام عن نتائج أبنائهم، يمكن للتلاميذ والآباء اتباع الخطوات التالية: