عاجل هسه صدرت نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 دور اول بالعراق .. شوف هل ظهرت نتائج الامتحانات بمحافظتك؟!

يقوم الطلاب الآن بالبحث عن طريقة استعلام نتيجة الصف السادس الابتدائي بعدما قد تم الإعلان من قبل الوزارة بأن عمليات التصحيح والتدقيق قد انتهت وكل شيء قد تم داخل بيئة آمنة، ولقد حاولت الوزارة أن تظهر النتائج بشكل سريع للغاية حتى يستطيع الطلاب الإطلاع عليها دون الشعور بقلق، وإلى هذا الوقت ليس هناك أي نتائج جديدة دون محافظة الرصافة، ومع بقية اليوم قد تظهر النتائج المتبقية أو قد يستغرق الأمر ساعات أكثر فتظهر يوم غدًا، كل ما علينا هو الانتظار والتعرف على آخر ما صدر بشأن الوزارة.

استعلام نتيجة الصف السادس الابتدائي

أوضحت وزارة التربية العراقية الخطوات التي تلزم حتى يتمكن الأشخاص من الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بعد ما قد ظهرت اليوم في محافظة الرصافة، والجميع في كافة أنحاء العراق الآن ينتظرون بفارغ الصبر أن يطلعوا علي النتائج بعد ما قد أعلنت الوزارة أن التصحيح قد انتهى والنتائج تسر الجميع ومبشرة الآن، ولذا على الجميع الانتظار حتى يتم التصريح عن بقية هذه النتائج، فهي في مرحلة الرفع والإعداد، وإليكم الخطوات اللازمة للاستعلام وهي كالآتي:

يتم الدخول أولًا للموقع الإلكتروني لوزارة التربية في العراق.

ثم بعد ذلك اضغط على خانة نتائج الاختبارات.

اختار العام الدراسي وهو 2024 ثم اضغط على الدور الأول.

حدد بعد ذلك مديرية التعليم التي تكون تابعًا لها.

عليك أن تختار نتيجة الصف السادس بالمرحلة الابتدائية.

اكتب رقم الجلوس التابع للطالب وأضف الاسم بمكانه الصحيح.

انقر على اختيار إظهار النتيجة.

تصريحات الوزارة بشأن النتائج

انتهت اختبارات الصف السادس بالعراق منذ التاسع عشر بشهر مايو ومنذ ذلك الحين الجميع يبحثون عن النتائج، ولقد تابع وزير التربية عمليات التصحيح والرصد للدرجات والمراجعات بكافة محافظات العراق وبشكل دقيق، كما أنه شدد على أهمية توفير كافة سبل الراحة للمصححين حتى لا يحدث أي خطأ في النتائج، وبإمكان الطلاب أن يقوموا باستخدام عبر موقع الوزارة الذي تم توفيره لهذه النتائج، وإن كان هناك ضغطًا على ذلك الموقع يمكنهم الانتظار لبعض الوقت حتى يتم حل المشكلة، لأنه قد يكون هناك الكثير من الضغوطات على الموقع نظرًا لكثرة البحث.