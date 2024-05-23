صدرت بالاسم فقط “نتائج السادس الابتدائي في العراق 2024 الكرخ الأولى والثانية” مبروك النجاح

يتبقى ساعات قليلة جدا ويتم عرض نتائج السادس الابتدائي عموم المحافظة العراقية لعام 2024 حيث ان اعمال الكنترول لا زالت قائمة إلى الآن وتم تقديم الأوراق مراكز التصحيح في جميع المحافظات أنه سوف يتم عرض النتائج في صباح اليوم عبر موقع نتائجنا المعتمد من الوزارة ويمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي عموم العراق والاطلاع ايضا على رابط الاستعلام عن النتائج المعتمد من الوزارة.

نتائج السادس الابتدائي في العراق 2024 الكرخ الأولى والثانية

قام الطلاب والطالبات من الانتهاء من اختبارات نتائج السادس الابتدائي في جميع المحافظات العراقية منذ يوم الأحد الموافق 19 مايو لعام 2024 ميلاديا حيث بلغ عدد المراكز الامتحانية إلى ما يقرب من 7600 مركز حيث ان وزير التربية معالي الدكتور إبراهيم نامس الجبوري مع القائمين على عملية سير الامتحانات بالانتباه الى دقة الامتحانات وثبات سبل الراحة للطلاب وعدم القلق باللجان الاضافة الى ان الوزير اعلن في مؤتمر صحفي على التلفاز بالإعلان عن إمكانية الاستعلام عبر موقع نتائجنا الذي يمكنكم الدخول عليه مباشرة عن طريق النقر على هذا الرابط.

نتائج السادس الابتدائي الكرخ الأولى والثانية بالعراق 2024

يمكن لجميع الطلاب في جميع المحافظات العراقية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي عن طريق متابعة النقاط التالية: