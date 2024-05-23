برابط مباشر 🔴 ظهرت الآن نتائج السادس الابتدائي 2024 😍ℝ𝔼𝕊𝕌𝕃𝕋𝕊.𝕄𝕃𝔸ℤ𝔼𝕄ℕ𝔸 صدرت كشوفات pdf بالاسم والرقم الامتحاني ۛ ּهــڼۨــٰاٰ̍اٰ̍اٰ̍اٰ̍اٰ̍̍ا̍👇

يبحث الأشخاص بالوقت الحالي على خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي إذ أن هناك أخبار عن ظهورها في الرصافة منذ حوالي ما يقرب من ساعة، وبالتالي فإن كافة المحافظات تتابع في ظهور النتيجة أي أن الأمر لن يتطلب سوى بعض الوقت لأنه عادة ما تكون النتائج خلال يوم واحد مع اختلاف الساعات، ولذا سنقدم إليكم طريقة الاستعلام عن النتيجة طبقًا لموقع الوزارة.

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي

وفرت وزارة التعليم موقع إلكتروني بإمكان الطلاب وأولياء الأمور استخدامه في الاستعلام عن النتيجة ولا سيما نتيجة الصف السادس ابتدائي الدور الأول، التي قد ظهرت في محافظة الرصافة بالعراق، ولكنها لم تظهر بعد في بقية المحافظات، ومن المتوقع أن تكون خلال اليوم بقية النتائج بالتتابع ويستطيع الأشخاص استخدام الاسم والرقم الامتحاني في الاستعلام، وإليكم الخطوات وهي كالآتي:

أولًا يجب أن يتم التوجه للموقع الإلكتروني الذي يتبع وزارة التربية العراقية

ثم بعد ذلك حدد مديرية التربية التابعة لها مثل الرصافة أو غيرها.

اضغط بعد ذلك على خانة تنزيل النتائج.

قم بتحميل النتيجة بصيغة pdf.

البحث عن اسم المدرسة والبيانات الشخصية ثم اطلع على جميع الدرجات وبشكل كامل.

نتائج الصف السادس ابتدائي في العراق

انتهى الطلاب من تأدية الاختبارات الخاصة بهم للصف السادس الأحد الذي يوافق 19 مايو بكافة المحافظات، وكان هناك متابعات دقيقة من وزير التربية العراقي ذلك الذي قد شدد أن يتم توفير كافة سبل الراحة لجميع الطلاب ثم بعد ذلك تم انطلاق أعمال التصحيح بكافة المحافظات، وبذل الجميع قصارى جهدهم حتى يتم ظهور النتائج بشكل سريع، وفي نفس الوقت تكون خالية من الأخطاء، وبالفعل ظهرت الآن نتيجة الصف السادس ابتدائي داخل محافظة الرصافة طبقًا للموقع الرسمي التابع لوزارة التعليم.

وقد تظهر بقية النتائج على مدار اليوم في الساعات المختلفة، كما أن الوزارة وفرت إليهم طريقة إلكترونية يستخدمونها في الاستعلام وفرت عليهم وقتًا ومجهودًا كبيرًا كان يبذل في التعرف عليها، ومن المفترض بأن نسب النجاح عالية طبقًا للموضح من الوزارة ولا داعي للقلق بشأن النتيجة من بعد الآن.