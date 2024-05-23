حالًا سجلي وهتاخدي 8000 دينار.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وأهم الشروط المطلوبة للتسجيل

توفر الحكومة الجزائرية منحة المرأة الماكثة في البيت والمساعدات المالية لتلبية احتياجات الفئات المستحقة، بما في ذلك النساء غير العاملات، بهدف دعمهن في تكاليف الحياة الأساسية مثل الطعام، والملابس، والإيجار، تبرز من بين هذه المنح منحة المرأة المقيمة في المنزل، حيث تُضمن للمستفيدات الحصول على دخل شهري يساعدهن في تلبية احتياجاتهن الأساسية، تُعَد هذه المنحة أحد برامج الدعم البارزة المقدمة في الجزائر، حيث تساهم بشكل كبير في تحسين جودة حياة الأسر وتعزيز استقرارها.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

إليكم خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024:

ابدئي بفتح موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

اختاري أيقونة “منحة المرأة المقيمة في المنزل” من القائمة الرئيسية.

حددي مكان إقامتك والولاية التي تنتمي إليها.

سجّلي كافة البيانات المطلوبة في النموذج المقدم.

قمي بتحميل المستندات المطلوبة التي تدعم المعلومات المُقدمة.

بعد الانتهاء من إدخال البيانات وتحميل المستندات، قومي بمراجعة الخطوات بعناية.

انقري على أيقونة “إرسال” لإرسال طلبك بعد التأكد من صحة واكتمال المعلومات.

شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة بالبيت

إليكم شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة بالبيت: