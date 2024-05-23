“هُنا LINK pdf” كشوفات نتائج السادس الابتدائي 2024 الكرخ 1 وعموم العراق

نتائج السادس الابتدائي 2024 الكرخ 1 التي يبحث عنها الكثير عبر الإنترنت من الطلاب وأولياء الأمور بعد إعلان التربية العراقية عنها، حيث تم نشر نتيجة الكرخ 1 بعد الانتهاء من تصحيح كافة الأوراق وتجميع الدراجات وذلك منذ أول يوم من أداء الامتحانات حتى يتمكن الطلاب من معرفة النتيجة بشكل سريع.

نتائج السادس الابتدائي 2024 الكرخ 1

لقد حرصت التربية العراقية على استعجال تصحيح كافة الامتحانات للإعلان عنها بشكل سريع حتى يتمكن كافة الطلاب وأولياء الأمور من التعرف على النتائج السادس الابتدائي، حيث تضم المحافظة عدد كبير جداً من المديريات التعليمية، كما أدى الامتحانات عدد كبير من الطلاب والطالبات في كافة أنحاء المحافظة، ولذلك حرصت التربية العراقية على توفير العديد من المواقع الإلكترونية للاستعلام عن النتيجة بمجرد ظهورها تسهيلاً على كافة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الكرخ 1

لقد أعلنت التربية العراقية عن نتائج السادس الابتدائي الخاص بمديرية التربية في الكرخ 1 بمجرد الانتهاء من تصحيح كافة الامتحانات وذلك عبر درايف pdf وكذلك عبر موقع ناجح ونتائجنا وكذلك الصفحات التابعة لوزارة التربية العراقية تسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: