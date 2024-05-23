خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي تمهيدي الدور الأول بالعراق 2024 بالاسم عبر موقع نتائجنا

خلال الساعات القليلة الماضية أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج الصف السادس الابتدائي تمهيدي 2024 في محافظة الرصافة الأولى والثانية، وأعلنت الوزارة أيضاً أنه خلال الساعات القليلة المقبلة ستعلن نتائج السادس الابتدائي لمحافظة الكرخ الأولى والثانية بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، ولذلك يزداد البحث بشكل كبير عن خطوات الاستعلام عن النتائج وهذا ما نطلعه عليكم في هذا المقال فتابعونا.

نتائج السادس الابتدائي تمهيدي الدور الأول 2024

تستعد وزارة التربية العراقية حالياً لإعلان نتائج السادس الابتدائي تمهيدي الدور الأول في جميع المحافظات المختلفة، وهذا بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة التي بدأت فور الانتهاء من الامتحانات، والتي شددت الوزارة على كافة لجان الكنترول باتخاذ الدقة والشفافية في التصحيح ليحصل كل طالب على حقه من الدرجات ولا يشعر أي طالب بالظلم من النتيجة.

ومن المقرر أن تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق الكرخ الأول والثانية خلال الساعات القليلة المقبلة، وستعلن عبر موقع الوزارة أو موقع نتائجنا التابع للوزارة، حيث تعلن النتائج لكل محافظة على حدا في مواعيد مختلفة.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 عبر موقع نتائجنا

من أكثر ما حرصت وزارة التربية العراقية على توفير هو رابط فعال للاستعلام عن نتائج الطلاب في مراحل التعليم المختلفة من خلاله، ومن ضمن النتائج التي تظهر الكترونيا الصف السادس الابتدائي تمهيدي الدور الأول، ويمكن لكل الطلاب في المحافظات المختلفة بالعراق الاستعلام عن النتيجة بالخطوات التالية: