“800 د.ج” رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الجريدة الرسمية سجل الان عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

سوف يتم عرض رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت، وذلك من أجل التقديم إلى المنحة، أيضا سوف نقوم بعرض جميع الشروط الواجب توافرها في المرأة المتقدمة للحصول على هذه المنحة، علماً أن هذه المنحة قد قدمتها الحكومة الجزائرية بهدف إعانة ومساعدة السيدات الجزائريات والتي تستوفي فيهم الشروط، وذلك من أجل منحهم قيمة مالية تساعدهم في أمور الحياة.

رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

قد ورد إلينا العديد من التساؤلات حول منحة المرأة الماكثة في البيت، واليكم الآن من خلال سطور مقالتنا جميع التفاصيل المتعلقة بمنحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر.

في البداية نود إعلامكم أن هذه المنحة قد تم تقديمها إلى السيدات الجزائريات بغرض تحسين جودة المعيشة، كما تبلغ قيمة هذه المنحة حوالي 800 دينار جزائري، بالإضافة إلى ذلك يوجد منحة ثانية تقدر ب300 دينار، بنفس ملف الأسرة، علما أن هذا المبلغ يختص بالأطفال فيكون من نصيبهم، والمنح يتم تقديمها عبر منصة وكالة التشغيل الوطنية الإلكترونية هنا، ومن خلال الانضمام عبر استخدام الإنترنت.

شروط التقدم في منحة الجزائر للمرأة الماكثة في البيت

قد اهتمت الجهات المختصة بهذه المنحة بضمان وصول المنحة للأفراد الذين يستحقونها بالفعل، لذا فقد تم وضع عدة شروط يجب توافرها في السيدة المتقدمة للحصول على هذه المنحة، وإليكم هذه الشروط:

الشرط الأول هو أن تكون حاملة للجنسية الجزائرية بالإضافة إلى أن تكون مقيمة بشكل دائم داخل الجزائر وليس خارجها.

الشرط الثاني هو أن تكون من ضمن خريجات الجامعة، والتي لا تعمل أو تشغل أى وظيفة تأخذ منها أجر.

الشرط الثالث هو ضرورة عدم حصولها على هذه المنحة من قبل.

الشرط الرابع هو أن تكون معيلة لأبناء أطفال.

الشرط الخامس هو في حالة كانت السيدة متزوجة فيشترط عدم عمل زوجها أو امتلاكه لأي دخل أو راتب شهري يتقاضاه.

المستندات والوثائق المهمة المطلوبة في منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر

يتطلب توفر الآتي: