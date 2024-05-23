“احصل على 1000 جوهرة” أكواد فري فاير غير مستعمل free fire وخطوات استبدال الاكواد

تعد لعبة فري فاير واحدة من أهم الألعاب الإلكترونية الهامة التي حازت على إعجاب الملايين من عشاق الألعاب الإلكترونية، ولهذا يتم البحث عن اكواد فري فاير غير مستعمل، حيث يتم استخدام الاكواد في الحصول على مجموعة من الأدوات والمعدات، ولمعرفة كيفية استخدام الاكواد الجديدة والحصول على المميزات المتوفرة يمكنكم متابعة المقال التالي.

أكواد فري فاير غير مستعمل

أكواد فري فاير غير مستعمل تعمل على الحصول على مهارات وشخصيات للعبة بما يعطي اللعبة روح واستمتاع، ومن بين الاكواد الجديدة الآتي:

R9UV PEYJ OXZX.

Z1KS 1ET6 43S.

FFIC-RF85-4MZT.

KPHU7KHDRLKW.

RP4TXG29EXSJ.

EUWRCXKPLV8 AK.

Y76S 1LR6 56L1.

YAPQSSRUEYVD.

EUWRCXKPLV84.

EUWRCXKPLV8 AK.

YAPQSSRUEYVD.

KLLP EDXX ES26.

RP4TXG29EXSJ.

KPHU7KHDRLKW.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك الحصول على اكواد إضافية للعبة ومنها الآتي:

أكواد إلغاء الحظرHGKASSLUEPVS.

كود جواهر مجاناً AK FF-RF 85-4MZT.

كود أكاديمية المتمردين KPHU7KHDRLKW.

كود صندوق لوت لسلاح ببغاء الاستوائي 4EUWRCXKPLV8.

كود سكن بندقية YAPQSSRUEYVD.

كود الحصول على مكافأة عشوائية FBSH-ARE1–0RBU5.

كيفية الحصول على اكواد فري فاير

كما يمكنكم الدخول على هذه الاكواد من خلال اتباع مجموعة من الخطوات الهامة والمتمثلة في الآتي:

التوجه إلى الموقع الرسمي للعبة.

انقر على أيقونة تسجيل دخول.

يتم تسجيل البريد الإلكتروني أو استخدام حسابات التواصل الاجتماعي.

انقر على أيقونة استبدال الكود.

تسجيل 12 رقم في الخانات المخصصة لذلك.

انقر على أيقونة استبدال.

ستظهر تم التفعيل.

وبهذا سوف يتم إضافة الهدايا إلى الحساب الخاص بك داخل اللعبة.

كيفية تحميل فري فاير

لعبة فري فاير واحدة من الألعاب المتميزة التي حازت على اعجاب الكثير من الأشخاص على مستوى العالم، ويمكنكم تحميل اللعبة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات الآتية: