“رابط مباشر” ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي بورسعيد 2024 بالاسم ورقم الجلوس

samar adel تاريخ النشر
“رابط مباشر” ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي بورسعيد 2024 بالاسم ورقم الجلوس
ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي بورسعيد

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ترقب ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي بورسعيد، كما صرحت بأن  رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024  قد تصدر أنظمة البحث الإلكترونية وذلك للحصول على نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني  والتي سيتم البحث عنها من خلال موقع الوزارة الرسمي برقم الجلوس وذلك بالتزامن مع انتهائهم من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني دور مايو 2024.

ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي بورسعيد

تستعد مديرية التربية والتعليم داخل محافظة بورسعيد للإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية لعام  2024 ،والتي من المرتقب إعلانها خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك عقب الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة، فلقد تم رصد الدرجات الخاصة بكل مادة تمهيدًا لاعتمادها رسميًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما حددت مديرية التربية والتعليم داخل المحافظة وذلك عبر صفحتها الرسمية أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد اعتمد نتائج الشهادة الإعدادية وذلك لعام 2024 الترم التاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024  برقم الجلوس

لقد صرحت مديرية التربية والتعليم  داخل محافظة بورسعيد بأنه قد تقرر ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي بورسعيد والذي سيتم الاستعلام عنها قريبا برقم الجلوس، وذلك من خلال صفحات الوزارة الرسمية والمتابعة بمديرية التربية والتعليم داخل المحافظة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فلقد تم اعتمادها من قبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على أن يتم توفيرها في الساعات القليلة المقبلة.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

حددت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات نتائج الشهادة الإعدادية 2024  لجميع المواد كالآتي :

  • درجات مادة اللغة العربية والخط العربي 40 درجة.
  • درجات مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة.
  • درجات مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة، بحيث يتم تقسيمها على 6 أسئلة مختلفة.
  • درجات مادة العلوم  20 درجة.
  • درجات مادة الرياضيات 30 درجة.

كما أظهرت أن المجموع الكلي لمواد الفصل الدراسي الثاني هو 140 درجة فقط، أما المجموع الكلي للعام الدراسي الكامل 280  درجة وذلك لطلاب مرحلة  الشهادة الإعدادية 2024.

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معلومات الكاتب
samar adel

كاتبة محتوى أخباري في موقع البديل أتابع كل جديد، لدي خبرة تتعدى 8 سنوات استطيع عرض الخبر بشكل مبسط والاعتماد على المواقع الرسمية.

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