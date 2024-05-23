طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة الإسفنجية بطعم رائغ ومختلف في 10 دقائق فقط

كيكة الشوكولاتة واحدة من أشهر الحلويات الخفيفة جداً واللذيذة أيضاً، والتي يحبها الجميع كباراً وصغاراً ويرغبون في تناولها باستمرار في الأوقات المختفة، وهي مطلب جماعي من الأسرة كلها وخاصة الأطفال الذي يخطف منظر صوص الشوكولاتة الرائع عقلهم، وتحرص كل الأمهات على تقديم للأطفال باستمرار لكونها من الحلويات التي تبعث السعادة والفرحة في قلوب الأطفال، ونستعرض عليكم في هذا المقال خطوات عمل كيكة الشوكولاتة في 10 دقائق فقط.

مكونات كيكة الشوكولاتة

من أجل تحضير كيكة الشوكولاتة في البيت لابد من توافر بعض المكونات المختلفة والتي غالباً مع تتوافر في أي مطبخ، وتلك المكونات هي:

كوب ونصف سكر.

2 حبة بيض.

نصف كوب زيت.

كوب إلا ربع كاكاو خام.

كوبين إلا ربع دقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقة كبيرة سمن نباتي.

كوب ونصف لبن.

فانيليا.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

طريقة التحضير: