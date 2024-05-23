طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة الإسفنجية بطعم رائغ ومختلف في 10 دقائق فقط

كيكة الشوكولاتة واحدة من أشهر الحلويات الخفيفة جداً واللذيذة أيضاً، والتي يحبها الجميع كباراً وصغاراً ويرغبون في تناولها باستمرار في الأوقات المختفة، وهي مطلب جماعي من الأسرة كلها وخاصة الأطفال الذي يخطف منظر صوص الشوكولاتة الرائع عقلهم، وتحرص كل الأمهات على تقديم للأطفال باستمرار لكونها من الحلويات التي تبعث السعادة والفرحة في قلوب الأطفال، ونستعرض عليكم في هذا المقال خطوات عمل كيكة الشوكولاتة في 10 دقائق فقط.
مكونات كيكة الشوكولاتة
من أجل تحضير كيكة الشوكولاتة في البيت لابد من توافر بعض المكونات المختلفة والتي غالباً مع تتوافر في أي مطبخ، وتلك المكونات هي:
- كوب ونصف سكر.
- 2 حبة بيض.
- نصف كوب زيت.
- كوب إلا ربع كاكاو خام.
- كوبين إلا ربع دقيق متعدد الاستخدامات.
- ملعقة كبيرة سمن نباتي.
- كوب ونصف لبن.
- فانيليا.
- رشة من الملح.
- ملعقة كبيرة بكينج بودر.
طريقة التحضير:
- في وعاء الخلاط الكهربائي نقوم بوضع الزيت مع الحليب والسكر والسمن والكاكاو الخام.
- نقوم بخفق المكونات معاً بشكل جيد حتى تتجانس ونأخذ كوب من الخليط ويحفظ في الثلاجة.
- نضيف على باقي الخليط البيض والفانيليا ونستمر في الخفق الجيد.
- في وعاء نضع الدقيق والبيكنج بودر وذرة ملح ونقلبهم.
- نضيف الخليط السائل على الدقيق مع التقليب برفق بالمضرب السلك حتى تتجانس المكونات والحصول على القوام الخاص بالكيكة.
- نحضر صينية مناسبة ونبطن بالسمن والقليل من الدقيق ويصب فيها خليط الكيكة.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة لتنضج تماماً.
- نخرج الكيكة من الفرن وتترك لتبرد وتقطع ويصب عليها صوص الشوكولاتة وتقدم بألف هنا.