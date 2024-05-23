“كبرت الكيوتة وصارت كتكوتة” أحدث تردد قناة كراميش على النايل والعرب سات سليهم وعلميهم

تردد قناة كراميش الذي يبحث عنها الجميع لأنها تعتبر من أحسن القنوات التي تقدم البرامج والأغاني التعليمية والنصائح الدينية الذي يحبها ويتفاعل معها الأطفال، وقررت القناة تحسين الصورة والصوت والدقة وتغيير التردد لمنع أي تقطيع، وبهذا القرار سوف يزيد محبين قناة كراميش لأنهم سوف يتفرجون على الأغاني بدون تقطيع وبدقة عالية.

تردد قناة كراميش

تغير قناة كراميش التردد الخاص بها كل عام وذلك بسبب تحسين الصوة والصوة ولتجعل الصغار لا يملوا من مشاهدة القناة وتحصل على التردد الجديد كتالي:

معدل تصحيح الخطأ معدل الترميز معدل الاستقطاب التردد القمر الصناعي 4/3 27500 راسي 11430 نايل سات 6/5 27500 عمودي 11390 عرب سات

كيفية تثبيت تردد قناة كراميش

من خلال الخطوات الأتية وبكل بساطة سوف تدخل التردد وسوف يتم تشغيل القناة والخطوات كالتالي:

أولا يتم الولوج للقائم في الريموت كنترول. وبعد ذلك ادخل المعلومات الخاصة بالقناة. وبعد ما تنتهي من ادخال المعلومات اضغط تثبيت. وانتظر سوف يظهر لك قائمة من القنوات الجديدة. واضغط على كراميش.

مميزات قناة كراميش

لقناة كراميش مميزات كثيرة، حيث أنها من أهر القنوات التي يفضلها الأطفال، سوف نوضح لك أهمها التالي:

إنها تقدم محتوى تعليمي بطريقة تجعل الأطفال مستمتعين بمشاهدة البرامج.

تقديم محتوى يتلاءم مع الأطفال ويفيدهم ويسليهم.

تعرض القناة أفضل البرامج المفيدة للأطفال ومناسبة لجميع الأعمار.

من أشهر برامج وأغاني كراميش

تقوم قناة كراميش بعرض أغاني وبرامج كثيرة ومتعددة ومن أشهر البرامج الذي تعرضها القناة: